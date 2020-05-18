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Великий поэт о великой Книге: Ко дню рождения А. С. Пушкина

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» представляет вниманию читателей отрывок из книги «Великие люди о вере» с изречениями великого русского поэта.

«Мы создали эту книгу специально для тех, кто хочет утвердить в вере своих родственников и друзей, еще не пришедших к вере, к Православию, к христианству. Здесь высказывания великих людей всего мира о том, почему они христиане, что они нашли в христианстве, почему это для них самое главное в жизни. Эта книга - некая ступень к Церкви, но ступень надежная, интересная. Очень многие именно через размышления великих людей пришли в Церковь.» Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)

«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике… Библия — всемирна».

«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Книга сия называется Евангелием — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному влечению».

Я слышал — в келии простой

Старик молитвою чудесной

Молился тихо предо мной:

«Отец людей, Отец Небесный!

Да имя вечное Твое

Святится нашими сердцами;

Да придет Царствие Твое,

Твоя да будет воля с нами,

Как в небесах, так на земли.

Насущный хлеб нам ниспошли

Своею щедрою рукою;

И как прощаем мы людей,

Так нас, ничтожных пред Тобою,

Прости, Отец, Своих детей;

Не ввергни нас во искушенье,

И от лукавого прельщенья

Избави нас!..»

Перед крестом

Так он молился. Свет лампады

Мерцал впотьмах издалека,

И сердце чуяло отраду

От той молитвы старика.

Данзасу Пушкин сказал: «Хочу умереть христианином». «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином».

Книгу «Великие люди о вере» вы можете найти на сайте издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник».

Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, и ремонт древних храмов Псковской епархии.

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