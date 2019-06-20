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Церковь / Из первых уст

Страдающее средневековье по-псковски: храм Козьмы и Дамиана на Гремячей горе

27.06.2019 10:54|ПсковКомментариев: 1

«Прикоснуться к истории»: в случае с храмом Косьмы и Дамиана с Гремячей Горы это словосочетание - не просто оборот речи. Это реальность. Оказавшись внутри, всматриваешься в грубую кладку стен и как будто чувствуешь тех людей, которые возводили этот храм-загадку, ощущаешь надежды и чаяния, которые ими руководили. И достаточно всего лишь дотронуться до этих камней, чтобы через века соприкоснуться с теми первыми строителями: рука к руке, душа к душе, до мурашек по коже...

С недавних пор посетить старинный храм стало возможно благодаря тому, что в нем возобновили богослужения. Каждое воскресенье в 13.00 здесь начинается молебен с чтением акафиста святым бессребренникам Косьме и Дамиану. Служба производит впечатление не меньшее, чем сам храм: в полупустом храме, освещаемом лишь несколькими светильниками на стенах, свечами и лампочкой, свисающей с потолка, прихожане читают слова древних молитв, помогая настоятелю храма отцу Александру. Скромный аналой; на мощных колоннах, удерживающих высокий свод, -  небольшие иконы святых покровителей храма, на полу, собранном из грубых досок, - плетеные домашние половички и свежие хризантемы. 30-40 минут (столько длится служба) на разные голоса возносится молитва к небу: «Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите...»

Еще несколько лет назад церковь представляла собой плачевное зрелище: горы мусора, отсутствие элементарного ухода (последний капитальный ремонт храм пережил два века назад), общая заброшенность и «неблагополучие» территории, на которой частенько собирались отдыхающие компании не вполне трезвых людей - все это создавало прямую угрозу памятнику федерального значения, датированному XVI веком. Но после возобновления служб прихожане храма (это в общей сложности 10 человек) мало-помалу убрали весь мусор, а за две недели до Пасхи устроили генеральную уборку.

Маленькая хрупкая церковь с настежь распахнутой дверью привлекает внимание туристов и псковичей. Последние часто удивляются самому факту наличия какой-то жизни здесь - все давно привыкли к тому, что вход в храм всегда был закрыт. «Люди заходят к нам: кто - помолиться, кто - свечку поставить. Некоторые - просто полюбопытствовать, пофотографировать. Или присаживаются, отдыхают, - рассказывает отец Александр. - Атмосфера здесь хорошая. Многие приезжают, чтобы почувствовать старину: из-за отсутствия ремонта в храме прекрасно просматриваются стены 16 века, даже краска на стенах, которую видно местами, - старая, дореволюционная. Но экскурсии у нас пока не проводят. К нам приходили из Академии туризма, читали у нас лекцию, я рассказывал про храм. Они планируют к концу лета составить туристический маршрут по Пскову, в который хотят включить Гремячую башню и наш храм».

К слову, с задачей экскурсовода прекрасно справляется сам батюшка. Спросите у него об истории храма - он поделится с вами массой интересных сведений, и вы поддадитесь суровому очарованию этого необычного места.

Первое упоминание о храме встречается в Псковской летописи в 1363 году: «...В лето 6891... заложиша на Гремячеи горе Козма и Демьан». Церковь возводилась для Космодемьянского монастыря. Историки сходятся на том, что деревянный храм стоял на этом месте и раньше. В 1540 году он был переложен камнем.

Фото: http://pleskov60.ru

Монастырь в свое время был богатым. Есть сведения, что он имел 18 деревень и 1 сельцо, 11 лавок на Торгу - шапочные, ременные, калачные. В подчинении у Космодемьянского монастыря было 266 душ (считали только мужчин в возрасте приблизительно с 16 до 50, сколько было женщин и детей - неизвестно). У монастыря была своя мельница, а на Псковском озере у обители были выделены свои места для ловли рыбы. Не бедный был монастырь, по благосостоянию сравнимый с Мирожским. 

Известно, что здесь в XVII веке был похоронен один из известнейших правящих архиереев Псковской земли архиепископ Псковский Макарий - один из кандидатов на Патриарший престол в России, участник многих Церковных соборов, один из авторов выписки из правил Св. отцов на осуждение Патриарха Никона «за самовольный уход». Архиепископ Макарий был современником грозных событий 1650 года. Он видел от своей паствы немало горя и тяжких оскорблений: во время бунта псковичи много раз грозили ему смертью и даже сажали на цепь.

Архиепископ в разное время был архимандритом Снетогорского и Псково-Печерского монастырей, но на покой ушел именно в Космодемьянскую обитель. Умер он в 1665 году. В церкви св. Козьмы и Дамиана на Гремячей горе в дьяконнике сохранилась небольшая комнатка с одним окошком, в которой, по преданию, молился архиепископ Макарий (в схиме – Михаил). Тело его было погребено в притворе церкви.

Фото: http://pleskov60.ru

В 1764 году Указом Екатерины II монастырь был упразднен и стал обычным приходским храмом. Уже через несколько десятилетий храм пришел в запустение и его приписали к храму Петра и Павла с Буя по малочисленности прихожан. К 90-м годам XIX века храм обветшал и грозил превратиться в руину, но нашелся благочестивый ревнитель древности И.М.Стехновский, восстановивший за свой счет забытый храм.

После революции церковь свв. Козьмы и Дамиана на Гремячей горе была закрыта и разорена. Во время войны немцы устроили в храме конюшню. В послевоенные годы, по одним сведениям, здесь был обустроен овощной склад, по другим - хранились архивные документы.

В настоящее время от монастырского ансамбля сохранились церковь свв. Козьмы и Дамиана; палаты Якова Сырникова или «Палаты в Волчьих ямах» (принадлежали монастырю со 2 пол. XVIII века до 1764 года); хлебопекарня Енисейского полка или здание бывшего кожевенного завода (до 1764 года принадлежали монастырю). Что сегодня скрывает земля, принадлежавшая монастырю, неизвестно: за долгие годы здесь ни разу не производились археологические раскопки. Но специалисты уверены: эта территория - «золотая жила» для историков.

Интерес к храму «подогревает» и соседство Гремячей башни, чья история пронизана легендами, дающими определенный мистический отсвет на все это место. По виду серая величественная башня напоминает старинные крепости, которые в Средневековье строили в европейских городах. И впечатление это не обманчиво! Историки считают, что башню мог возвести выходец из Италии Иван Фрязин. Как говорится в летописи, одновременно с башней обустраивался и тайный подземный ход, ведущий к пресной воде. Ход заложили камнем, когда башня потеряла свою обороноспособность. Здесь располагались Верхние решетки (по аналогии с Нижними решетками у слияния Псковы и Великой): на противоположной от Гремячей башни стороне Псковы стояла еще одна башня, между ними в случае осады решетки опускались в воду, чтобы враг не смог вступить в город по воде.

«Это одна из лучших наших башен, к ней едут все, - говорит прихожанка храма, в 2016-2019 гг. - член Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Савицкая. - Ее тоже надо привести в порядок. Если бы губернатор региона Михаил Ведерников и владыка Тихон рассмотрели комплексный проект обустройства этой территории, можно было бы решить две задачи - православные пошли бы смотреть башню, туристы пришли бы в храм. К тому же псковичи давно избрали это место для летнего отдыха. А всем известно: где наводится порядок, там и люди ведут себя соответствующе. Мы бы для города сделали благое дело».

Настоятель храма отец Александр и Наталья Савицкая

Как рассказал настоятель церкви, в настоящий момент уже собраны и отправлены документы на финансирование работ в данном храме по федеральной программе «Культура России». Подсчитана и смета: на проектные работы по храму понадобится порядка 12,5 млн рублей и приблизительно 140 млн - на восстановительные работы, которые могут занять несколько лет.

Судьба обращения пока неизвестна. Настоятель и прихожане очень надеются на положительное решение и говорят о том, что для сохранения памятника, по стенам которого уже пошли трещины, срочно нужно принимать хотя бы какой-то минимум мер. Как признаются прихожане, они частенько во время служб опасаются падения кирпичей со сводов. Здесь нет отопления, вентиляции, канализации, рядом с храмом нет элементарных вещей - скамеек, урн (или мусорного контейнера), освещения.

Между тем, потенциал памятника весьма велик: к храму прилегает просторная площадка, на которой можно проводить концерты, массовые мероприятия развлекательного и просветительского характера, певческие выступления, реконструкции боев, беседы с молодежью.

А пока любой желающий может попасть в храм, полный загадок и дыхания истории, по субботам с 12.00 до 18.00 и воскресеньям (начало службы - в 13.00). Во время Ганзейских дней церковь будет открыта ежедневно с 11.00 до 20.00, чтобы у всех гостей праздника была возможность познакомиться с уникальным памятником архитектуры и услышать в воскресный день простую, но невероятную по силе впечатления молитву: «Радуйтесь, Космо и Дамиане, святии безсребреницы и преславнии чудотворцы!».

Источник: Псковская Лента Новостей
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