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Центр семьи появится на базе будущего спортивно-гуманитарного центра в Пскове

Центр семьи появится на базе спортивно-гуманитарного центра, который планируется открыть в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон в рамках Всероссийского форума молодых семей, который проходит в Псковской области.

По его словам, сегодня с особой остротой стоит вопрос, как укрепить семью и сделать так, чтобы счастливых семей было больше. «Теоретически мы все понимаем и можем сказать много красивых слов, но все они разбиваются о слабость человека. Мы не очень сильное поколение, не выдерживаем сложностей, пасуем перед ними и идем по пути наименьшего сопротивления», - отметил митрополит Тихон. Слово «комфорт», по его мнению, сыграло дурную службу и отразилось во многих умах и сердцах, как клише. «Думаю, у нас будет много проб и ошибок, но надо что-то делать», - подчеркнул Владыка.

Также он напомнил, что в Псковской области идет работа по созданию спортивно-гуманитарного центра, в котором планируется открыть центр семьи. Здесь люди будут собираться, делиться опытом семейной жизни и тем самым помогать друг другу. В центре будет работать священник.

При этом Владыка подчеркнул, что власти региона и Псковская епархия не собираются «сверху» писать программы и резолюции для центра семьи, а хотели бы спросить у самих псковичей, каким этот центр должен быть и как он должен работать.