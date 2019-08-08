Общество

Наталию Соколову заинтересовали инициативы по продвижению вопросов семьи в блогосфере

Всероссийский форум молодых семей, который прошел в Псковской области, - хорошая коммуникативная площадка для семей, которые хотели бы реализоваться не только в семейной сфере, но и как общественники. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции по итогам Всероссийского форума молодых семей.

По ее мнению, в рамках форума обсуждалось много интересных и нужных инициатив, которые, в частности, касались семейного волонтерства и продвижения вопросов семьи в блогосфере. Важным Наталия Соколова считает тот факт, что форум позволил молодым семьям обменяться опытом, почерпнуть какие-то новые идеи и попробовать их внедрить в своих регионах.

Кроме того, на площадках форума у участников родилось несколько проектов. Так, участница форума, мама двоих детей Ольга Потапова рассказала на пресс-конференции, что познакомилась с многодетной семьей Поповых, и они договорились о проведении форума многодетных семей в Санкт-Петербурге.

Еще один участник форума Даниил Назарой, делясь впечатлениями о форуме молодых семей, отметил хорошую работу волонтеров. Благодаря им, никто из участников не был обделен вниманием и не скучал в углу. «На форуме обсуждалось много идей, в каждой есть рациональное звено», - отметил он. Одним из запомнившихся событий Всероссийского форума он назвал приезд детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой и митрополита Псковского и Порховского Тихона. «Важно, что они не просто выступили и уехали - была обратная связь с участниками», - заключил он.