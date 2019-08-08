Общество

12 проектов получат развитие после Всероссийского форума молодых семей в Псковской области

12 проектов получат развитие после Всероссийского форума молодых семей, который прошел в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 9 августа руководитель Агентства социально-демографического развития, член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, программный директор форума Григорий Сайфуллин.

По его словам, атмосфера на форуме «получилась самой настоящей, самой живой». «Скучаю по своей семье, не хотелось с ней надолго расставаться, но благодаря форуму мы стали за эти дни близки, сдружились и самое главное - получился хороший результат», - пояснил он.

Григорий Сайфуллин также рассказал, что в ходе форума «получилось 12 проектов в сфере развития движения молодых семей, которые предложили сами участники форума». «Ежедневно в рамках поектных сессий мы их доводили до ума и надеюсь, реализуем и получим шлейф для развития клубного движения молодых семей в России», - подчеркнул Григорий Сайфуллин.

«Хотелось создать на форуме с одной стороны профессиональную, насыщенную атмосферу, а с другой сохранить теплоту взаимоотношений и дать участникам возможность для развития как организаторов, так и семьи», - заключил он.