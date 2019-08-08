Общество

Наталья Плявинская: Мы сделаем все возможное, чтобы Всероссийский форум молодых семей прописался на Псковской земле

«Мы будем делать все возможное, чтобы в будущем Всероссийский форум молодых семей прописался на Псковской земле», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции по итогам форума.

Прежде всего, она поблагодарила Федеральное агентство по делам молодежи за предоставленное псковскому региону право принимать столь представительный форум в этом году. «Это возможность собраться на одной площадке наиболее активным семьям со всей страны. В этом году в форуме приняли участие 46 регионов. 200 семей из других регионов постоянно проживали в месте проведения форума», - рассказала Наталья Плявинская. Для псковских семей были иные условия - они приезжали на форум на день и возвращались назад, что, по словам начальника управления, не позволило им полноценно встроиться в команду участников форума.

«Мы будем делать все возможное, чтобы в будущем форум молодых семей прописался на Псковской земле. Это очень нужный формат. Судя по отзывам молодых семей, для них это очень полезно», - резюмировала Наталья Плявинская.