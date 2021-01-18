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От храмов - людям: как Псковская епархия помогает региону в борьбе с коронавирусом

15 тысяч экспресс-тестов на антитела - такой подарок сделала жителям Псковской области епархия в лице митрополита Псковского и Порховского Тихона. Владыка передал тесты председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Геращенко по окончании божественной литургии в Псково-Печерском монастыре в минувшее воскресенье.

Это лишь одна из составляющих многогранной помощи, которую оказывает региону в условиях пандемии Псковская епархия. О том, что делается сегодня церковью для поддержки населения, столкнувшегося с тяжелой инфекцией, мы поговорили с руководителем епархиального Отдела по больничному служению, настоятелем храма Анастасии Узорешительницы, священником и врачом иереем Евгением Ковалевым.

Иерей Евгений Ковалев, фото: пресс-служба Псковской епархии

Сохраняя жизни

- Отец Евгений, ситуация по коронавирусу в области остается непростой: количество инфицированных, наконец-то, пошло на спад, однако губернатор Михаил Ведерников призывает не забывать об осторожности. Псковская епархия не осталась в стороне от беды, настигнувшей псковичей. Чуть ли не с первых дней митрополия оказала поддержку медицинским учреждениям. Расскажите, что было сделано?

- В самом начале эпидемии, в марте 2020 года, епархией были переданы средства индивидуальной защиты - это защитные костюмы, бахилы, перчатки, очки, маски на общую сумму порядка 30 млн рублей. Эту помощь получили, прежде всего, медицинские сотрудники COVID-центра, созданного на базе Псковской городской больницы. Благодаря этому наши медики получили максимально возможную защиту во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

Псковская епархия предприняла ряд мер для защиты молящихся прихожан и паломников в храмах и монастырях. Прежде всего, мы поставили себе целью выполнить все предписания специалистов санэпиднадзора, которые выпустили соответствующие рекомендации и требования. В каждом монастыре и храме Псковской епархии есть бактерицидные рециркуляторы - это аппаратура, которая с помощью ультрафиолетового облучения фильтрует и обеззараживает воздух. Кроме того, в храмах есть дистанционные термометры, которые позволяют сотрудникам выявлять людей с температурой среди тех, кто приходит на молитву. Все храмы епархии обеспечены масками и средствами дезинфекции поверхности, что также является препятствием распространению коронавирусной инфекции.

- Как реагируют прихожане на просьбы быть в масках?

- Очень спокойно, разумно. Люди сами стараются выполнять эти требования. У нас есть четкие инструкции: мы соблюдаем рекомендации медиков, а также следуем алгоритму действий священников в ситуациях, связанных с духовным окормлением прихожан в период коронавирусной инфекции, которые были разработаны Патриархией.

Мы соблюдаем специальные правила, которые защищают людей во время причащения, исповеди, посещения храма. При этом в жизни церкви существенно ничего не изменилось. Люди имеют возможность совершать общую молитву, участвовать в богослужении, принимать святые Христовы тайны за божественной литургией, исповедоваться, собороваться. То есть в главном не произошло никаких ограничений.

Важная лепта

- В чем ценность экспресс-тестов, переданных области митрополитом Тихоном несколько дней назад?

- Эти тесты разработаны голландскими производителями. Они позволяют определить наличие антител в крови человека, а значит - дают возможность сориентироваться в ситуации и решить, нуждается человек в изоляции или нет. Сейчас все являются контактными: в своих семьях, коллективах мы регулярно общаемся с больными, которые подчас даже не имеют симптомов заболевания. Экспресс-тесты определяют наличие антител M и G в крови человека. Наличие антител М (IgM) говорит о том, что человек находится в начальной стадии заболевания, он болен и нуждается в изоляции, даже если у него нет симптомов. Таким образом, мы с помощью этого теста можем определить людей, потенциально опасных для окружающих из-за выделения ими вируса, хотя клиники никакой нет.

Одновременно этим же тестом определяется наличие иммуноглобулинов класса G (IgG): если они есть в крови, мы можем говорить о том, что человек уже перенес инфекцию, у него формируется устойчивый иммунитет. Очень важно, что это может быть нужной информацией для медработников в плане показаний к выполнению прививок. Если человек перенес заболевание и у него есть иммуноглобулины G, то он не нуждается в вакцинировании.

Кроме того, экспресс-тесты помогут медицинским работникам в принятии правильного решения относительно эпидемиологической оценки состояния больного. Во время эпидемии коронавирусной инфекции другие заболевания (ЖКТ, легочные) никуда не ушли, и когда человек нуждается в стационарной помощи, он вынужден находиться в обсерваторе до получения результатов на наличие вируса. Между тем тесты позволяют нам получить информацию о его состоянии спустя 15 минут после начала тестирования.

Общая стоимость первой партии тестов составила 5,5 млн рублей. Помощь будет направлена в медицинские и социальные учреждения Псковской области, в том числе в дома престарелых, детдома. Тесты позволят проводить тестирование в течение 3-4 месяцев.

- Ожидается и вторая партия экспресс-тестов?

- Должно прийти еще около 7000 тестов. Мы ожидаем их прибытия через несколько недель.

- Стоимость СИЗов, экспресс-тестов достаточно высока. Где епархия изыскала средства на оказание этой помощи?

- В общей сложности на сегодня Псковской епархией направлено на медицинскую помощь порядка 40 млн рублей. Были задействованы средства от деятельности церковного издательства и других структур Псковской епархии. Также митрополитом Псковским и Порховским Тихоном еще в начале года на борьбу с ковидом были направлены средства, поступающие от благотворителей для остро необходимой реставрации храмов Псковской епархии. Да, храмы наши зачастую запущены, остро нуждаются в средствах, это наше великое наследие, важное для культурной жизни и области и страны в целом, но сейчас, мы все понимаем, - время особое. И в сложившейся ситуации митрополит принял решение (конечно, согласовав его с теми, кто помогает нам в реставрации) перенаправить эти суммы для оказания помощи жителям Псковской области в защите от коронавирусной инфекции и для профилактики распространения инфекции, для сохранения жизней псковичей.

В красной зоне

- Оказывают ли псковские священники духовную помощь на дому и в больницах тем, кто нуждается в ней?

- Лечебные учреждения пошли навстречу потребностям верующих людей, которые, как известно, в трудную минуту всегда наряду с обращением за медицинской помощью обращаются к священнику за духовным окормлением и поддержкой. Сейчас любой верующий, находящийся в стационаре, даже в ковидных отделениях, имеет возможность пригласить к себе священника через родственников или медперсонал. Таких желающих достаточно. Верующий человек просит совершить церковные таинства - соборование, исповедь, причащение святых Христовых тайн. Это очень и очень для верующего человека важно. Я и сам на такие просьбы отзываюсь.

Если человек, к которому идет священник, находится в больнице, то медицинским учреждением священнику выдаются средства индивидуальной защиты. В случаях, когда священнослужителя просят прийти на дом, средства защиты предоставляются епархией - для нас принципиально важно защитить здоровье и верующих, и наших священников.

- Могут ли в настоящее время болящие верующие получить духовное окормление в храме святого Луки Крымского при Псковской городской больнице? Насколько я знаю, недавно было завершено его строительство.

- Объект был сдан около недели назад. В этом храме уже сейчас проводятся молебны о здравии больных и помощи Божией медицинским работникам.

Проектом было предусмотрено обустройство галереи, благодаря которой пациенты больницы могли бы прийти в храм на богослужение прямиком из медицинского учреждения, предполагалось оборудование входа из больницы в храм. Но сейчас этого пока не сделано, и в этом есть определенный смысл. Если бы этот вход уже был, тогда никто из жителей города не смог бы прийти туда на молитву. По сути, это была бы уже территория так называемой «красной зоны». Вход туда пока закрыт для всех, кроме медицинских работников. В сложившихся условиях, думается, не стоит торопиться с установлением сообщения между больницей и храмом.

Сестры милосердия

- В тот же день, когда епархией были переданы экспресс-тесты, митрополит Тихон вручил 20 сестрам милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Христова сертификаты о прохождении обучения по программе «Уход за больным человеком в домашних условиях». Чем вызвано такое внимание к сестричеству?

- Уделяя большое внимание помощи по противодействию распространения коронавирусной инфекции, Псковская епархия продолжает вместе с тем работу по другим направлениям. В церковь в поисках сиделок часто обращаются близкие горожан с соматическими заболеваниями, которые могут являться следствием и нарушения мозгового кровоснабжения, и перенесенных травм, что зачастую приводит к инвалидности. Как правило, родственники больных людей работают и не могут сами обеспечить необходимый уход, да порой им не хватает не только времени, но и знаний.

Стремясь удовлетворить этот людской запрос, епархия совместно с медицинским колледжем осуществила проект, направленный на подготовку сестер милосердия (или волонтеров, говоря светским языком). В Пскове при храме Вознесения Христова создано Свято-Елисаветинское сестричество.

Святая преподобномученица Елизавета Федоровна после зверского убийства террористом ее супруга, великого князя Сергея Александровича, приняла монашество и организовала сестричество. В период Первой мировой войны монахини ухаживали за ранеными. Сейчас ее память, ее пример вдохновляет наших верующих на бескорыстную помощь людям, нуждающимся в уходе.

Чтобы помощь Свято-Елисаветинского сестричества была квалифицированной, грамотной, епархия оплатила учебу сестер милосердия. Среди тех, кто получил сертификаты, - не только девушки и женщины, есть и мужчины.

- Будет ли продолжена эта инициатива в дальнейшем?

- Все зависит от наличия желающих. Мы рады будем неравнодушным людям, которые придут в сестричество. Если найдутся те, кто захочет служить ближнему, ухаживая за тяжелобольными на дому, мы сможем организовать для них такое обучение.

- Есть ли какие-то требования к потенциальным сестрам милосердия?

- Никаких требований в плане специального образования нет, кроме искреннего желания помогать людям.

- Сестры милосердия уже приступили к исполнению своих обязанностей?

- Они уже работают - в хосписе им. Святой Марфы Марии они занимаются тем, что помогают в уходе за онкобольными. Также некоторые из тех, кто получил сертификаты, уже приступили к уходу на дому.

Мирный подвиг

- Отец Евгений, в мирской жизни вы работали врачом. С вашей точки зрения, каков главный урок второй волны коронавирусной инфекции?

- За эти несколько месяцев мы изменились. В том смысле, что мы по-другому сейчас оцениваем те ценности, которые раньше нам казались такими естественными и простыми. Я говорю, прежде всего, о здоровье - мы мало об этом задумывались. Очень мало мы задумывались и о людях, которые занимаются нашим лечением и защищает нас от заболеваний.

А сейчас, по прошествии почти года пандемии, мы действительно правильно, должно оцениваем работу медицинских учреждений, врачей, медсестер, санитарок - всех тех, кто сегодня самоотверженно, подвижнически осуществляет свое призвание.

Можно сравнить эту ситуацию с военными действиями, а врачей - с теми, кто находится на первой линии обороны. Мы понимаем значимость военных: они оберегают наш мирный труд, защищают наши границы и позволяют нам трудиться, заниматься воспитанием детей и мирной деятельностью. Но за эти месяцы мы поняли, что наряду с воинством у нас появились новые защитники. Стало очевидно, что нам предстоит очень много работы в медицинском направлении. Сейчас жизненно важно развивать и укреплять учреждения здравоохранения, обеспечивать достойные условия работы и жизни медицинского персонала.

Беседовала Елена Никитина