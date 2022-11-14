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Митрополит Тихон поздравил жителей Псковской области с Рождеством

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поздравил жителей Псковской области с наступающим Рождеством. Об этом сообщается в Telеgram-канале Псково-Печерского монастыря.

«Сердце каждого из нас ожидает мира и любви, света и правды. Сердце каждого стремится к радости. Но истинную радость и нерушимый мир приносит только Христос. В Нем мы находим вдохновение и силы к жизни, побеждаем тьму мира сего, преодолеваем испытания, любим, верим, надеемся. Стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Сегодня, вновь переживая рождение в мир Христа Спасителя, да согреются наши сердца, а радость пребывания с богом да просветит тьму всякого смущения. Разделяя вместе с вами радость этого великого дня, сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких! С Рождеством Христовым!» – написал митрополит Тихон с братией.

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января.