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Священник предостерёг православных христиан от святочных гаданий

Время от Рождества (7 января) до Крещения (19 января) православные христиане называют Святками. С этими днями связан ряд древних традиций. От какой из них лучше отказаться и почему, рассказал протоиерей Максим Первозванский.

Святочные гадания – одна из старинных русских традиций, которая жива до сих пор. Многие россияне считают магические ритуалы, связанные с попытками узнать свою судьбу, безопасным развлечением. Но с церковной точки зрения, это прямое обращение к нечистой силе, и гадающие занимаются рискованным делом, Максим Первозванский.

«В народе есть представление, что накануне праздников активизируется нечистая сила. И любое гадание связано с прямым обращением к ней. Конечно, если выйти на дорогу, спросить имя первого встреченного мужчины и сделать вывод, что так будут звать твоего суженого, – это не гадание, это так, развлечение. Настоящее гадание – это идти к гадалке или специальным образом сделать так, чтобы Бог не мог тебя защитить от нечистой силы, а потом провести магический, сатанинский ритуал, чтобы с тобой на связь вышел дух и что-то тебе сообщил. Если мы вспомним классическую литературу, то Татьяна Ларина гадала в бане, где нельзя было размещать иконы», – приводит слова Максима Первозванского радио Sputnik.

По мнению священника, гадание может привести к самым негативным последствиям.

«Всегда были смельчаки или безумцы, которые хотели перехитрить нечистую силу, чтобы что-то узнать. Но представьте, дьявол живет от сотворения мира. По сравнению с ним, мы – младенцы. При этом в Евангелии написано, что дьявол всегда говорит ложь. Это принципиальный момент. Даже если сказанное им во время гадания сбылось, на самом деле это все равно было ложью, потому что все, что он делает, ведет человека к погибели. Поэтому даже не очень верующему человеку из чувства самосохранения лучше держаться подальше от таких вещей», – уверен Максим Первозванский.

Гадание рассматривается церковью как грех, за который предусмотрены серьезные наказания, продолжил он.

«Церковь всегда была категорически против гадания, приравнивая его к убийству или блуду, называла его духовным блудом. Если человек обратился к гадалке или гадал сам, ему, по канонам, на много лет запрещается причащаться. Его отлучали от церкви за такие вещи, буквально. Это не только христианская история, Библия вся насквозь пронизана полным неприятием любого рода волхований или гаданий. А в гадании перед праздниками вообще прослеживается тонкое богохульство. Ведь Рождество, Крещение – это дни величайшего христианского торжества, а гадающие вместо того, чтобы радостно приветствовать рождение Бога в мире, обращаются к нечистой силе», – сказал Максим Первозванский.