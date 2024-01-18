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Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил жителей с Успения Пресвятой Богородицы в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Этот светлый праздник является особенно значимым для Псковской земли. В этот день отмечает свой престол уникальный Псково-Печерский монастырь. Тысячи паломников со всей страны стекаются сюда, чтобы вознести молитвы к Пресвятой Деве Марии и поклониться чудотворной иконе. Желаю всем здоровья, благополучия и спокойствия в доме. Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери и получает ее благословение на все начинания!» - написал глава Пскова.