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Митрополит Матфей обратился к православным псковичам с пасхальным посланием

Митрополит Псковский и Порховский Матфей обратился к православным псковичам с пасхальным посланием. Текст опубликовал официальный Telegram-канал Псковской епархии.

«Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! В сей светозарный и спасительный день поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую каждого из вас древним победным восклицанием: Христос воскресе!» - говорит митрополит Матфей.

В течение двух тысяч лет эти слова возвещают весть о победе, призывают к радости, дарят мир, надежду и утешение каждому человеку, продолжит владыка.

«В эту святую ночь мы переживаем то же изумление, которое испытали жены-мироносицы, пришедшие ранним утром к гробнице Господа. "Кто откроет нам вход в погребальную пещеру?", – вопрошали они между собой. Ангел Господень возвестил им: "Иисуса ищете Назарянина, Распятого; Он воскрес, Его нет здесь." (Мк. 16:6). Своим воскресением Христос упразднил камень, преграждающий путь к жизни. Сам Христос, распятый и воскресший, и есть этот путь, быть сопричастным к которому мы призваны через покаяние, глубинное изменение своих мыслей и поступков через приобщение к таинству Евхаристии», - сказал митрополит.

В воскресении Господа таинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем царствии небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, «отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и радость будет нескончаемой, а любовь – вечной, подчеркнул он и добавил: «Победа Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за ним во второе славное пришествие его воскреснем для новой жизни – жизни в непрестанном общении с Богом».

Фото: ppmaster.ru

В светлый праздник Пасхи вновь молитвы обращены к Создателю о тех людях, которые находятся в зоне боевых действий, заметил глава Псковской митрополии: «Мы, православные христиане, не можем оставаться безучастными к испытаниям и лишениям, выпавшим на долю наших братьев и сестер, которых коснулся междоусобный конфликт. Преисполненные любовью и сочувствием к ним, мы возносим ко Господу из глубины сердец молитвы об исцелении их душевных и телесных ран и ниспослании прочного мира на нашей земле. Выражаю сердечную благодарность всем тем, кто показал пример милосердия, откликнувшись на призыв о помощи и проявив жертвенную любовь к пострадавшим в боевых действиях посредством гуманитарной помощи в виде материальных средств, продуктов, вещей и медикаментов. Через эту милость мы также свидетельствуем о воскресшем Господе, потому что, по слову апостола, Бог –есть любовь(1 Ин. 4: 8)».

В своем послании митрополит также цитирует старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Праздновать Пасху – это значит всем сердцем познать силу и величие воскресения Христова, стать новым человеком, всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар его – дар воскресения и любви».

«Дорогие отцы, братья и сестры! Вновь и вновь поздравляю вас с великим праздником – днём Воскресения Христова! Пусть свет воскресения рассеет в нас мрак греховных страстей, изгонит из нашего бытия всякое зло и приобщит нас к торжеству вечной Пасхи. От всего сердца желаю вам полноты пасхальной радости, мира и благоденствия, обилия духовных даров. Будем прославлять словами и песнопениями, делами и жизнью своей победителя ада и смерти, воскресшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца! Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» - заключил митрополит Псковский и Порховский Матфей.