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Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали — митрополит Матфей о гибели псковского священника в зоне СВО

Подвиг отца Антония Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции, спасая пятерых бойцов, достоин того, чтобы о нем знали. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Находясь на службе, отец Антоний Савченко спас пятерых человек. Он вынес после ракетного удара четверых и пошел за пятым, офицером. Его отговаривали, но он пошел, и случился второй прилет в то же место. Антоний Савченко накрыл собой офицера, принял два смертельных осколочных ранения, но спас пятого. Это героизм, достойный того, чтобы о нем знали», - сказал митрополит Матфей.

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Напомним, штатный военный священник иерей Антоний Савченко погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции 12 мая в результате удара РСЗО HIMARS. Пастырь был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Антонию Савченко звание Героя России.