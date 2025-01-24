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Сергей Степашин: Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время

Я признателен, что сей замечательный памятник установлен на Псковской земле, сказал председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин на открытии памятника святителю Тихону в Пскове 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я искренне признателен быть здесь. Псковская истинно русская земля вспоминает своих героев. Патриарх Тихон начал свое служение в сложное время. Он был противником и белого, и красного террора. Он не призывал к свержению власти. Он хотел вести с ней диалог, и у него получилось. Когда он был в заточении 5 лет, к нему все равно приходили люди. Я признателен, что сей замечательный памятник установлен на Псковской земле», - сказал Сергей Степашин.

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Напомним, проект выполнен по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» специалистами института «Спецпроектреставрация». Высота памятника превышает два с половиной метра.

Памятник поставили у стен семинарии, где более века назад начинался путь служения Богу святителя Тихона. Здесь он учился в 1878-84 годах. Бронзовая скульптура расположилась на постаменте из красного гранита. Фигура сидит на патриаршем престоле. У того, по канону, существует строгая ориентация в алтаре, восседающий на престоле обращен лицом на запад, то есть на стоящих перед алтарем прихожан. По этому канону бронзовая фигура сидит лицом к семинарии.

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31 января 2025 года исполнилось 160 лет со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Тихона, уроженца Псковской земли. Научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в этом году был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона».

Мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона прибудут в Троицкий собор Пскова 13 августа.