Культура

21 марта в Приказной палате откроется выставка «Господин Псков»

21 марта в 16.00 в Приказной палате (Кремль, 4) откроется выставка «Господин Псков» на основе археологических коллекций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Выставка «Господин Псков» - это «рассказ» о городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о духовном и самобытном культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве.

Впервые в истории музея будут показаны предметы из дореволюционной и довоенной археологических коллекций. Яркие находки характеризуют полиэтничность состава населения Псковского региона в его ранней истории. Ювелирные изделия, изделия из кожи, металла, дерева расскажут об основных ремеслах и промыслах псковичей. Посетители выставки узнают о деталях повседневной жизни псковичей, например, о том какие предметы гигиены они использовали, в какие игры играли. О грамотности, как о рядовом явлении, свидетельствуют многочисленные писала, обнаруженные археологами в Пскове. Предметы экспорта и импорта будут представлены как копиями в «лавке псковского купца», так и подлинными предметами, подчеркивающими особую роль Пскова как центра транзитной торговли и партнера городов, входивших в состав Ганзейского союза.

Отдельный комплекс вещей представляет Псков как зримое воплощение идеи города-воина с вечевым устройством, собственным летописанием, со своим Монетным двором – одним из трех на Руси.

Личное боевое оружие князя Довмонта-Тимофея – меч XIII века – будет на выставке одним из главных экспонатов.

Псковичи и гости города познакомятся с жизнью Псковской земли периода средневековья, во всем ее многообразии на примере почти тысячи единиц хранения из фондовых коллекций Псковского музея-заповедника.

Расположенный на Северо-Западе Руси, Псков с первых веков своего существования играл особую роль в торговле русских земель с Западом. С XIV столетия важнейшим торговым партнером Пскова становятся города Ганзейского союза становятся. Торговые связи Пскова, ремесло и быт жителей средневекового города будут представлены через предметы, найденные в ходе археологических раскопок на территории Пскова и Псковской области. На выставке будут представлены уникальные находки, например, древнейшие в России карманные часы (XVв.). Многие предметы будут экспонироваться впервые.