 
Культура

Органный концерт «Пасхальная радость» пройдет в псковском храме 12 апреля

Органный концерт «Пасхальная радость» пройдет в псковском храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Начало концерта в 17:00.

Фото: свящ. Сергей Альхименок
настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примет участие органистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Елена Малева. 

В программе концерта прозвучат произведения известных композиторов XVIII-XX веков. Среди них выдающийся композитор и органист эпохи барокко Иоганн Себастьян Бах; итальянский композитор и скрипач Антонио Вивальди; англо-немецкий композитор Георг Фридрих Гендель; австрийский композитор XVIII века Вольфганг Амадей Моцарт; венгерский композитор и пианист Ференц Лист; французский композитор и органист Сезар Франк; французский композитор и органист Феликс Гилльман; французский органист и композитор Шарль-Мари Видор; французский органист-импровизатор Жан Ален.

Посещение осуществляется по пригласительным, их можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до выступления. Концерт рекомендован для слушателей старше десяти лет и продлится 70 минут без антракта. Перед концертом прозвучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.

