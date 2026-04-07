О даче под Гдовом рассказал Стас Пьеха на концерте в Пскове

Про свои детские годы, проведенные на даче в Гдовском районе рассказал, певец Стас Пьеха зрителям во время концерта в Пскове, состоявшегося 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас дача в Гдовском районе с далеких семидесятых годов, еще с тех времен, когда меня не было на свете, - поделился артист, родившийся в 1980 году. – Там, где река Плюсса и Чудское озеро, я проводил время с начала восьмидесятых годов, а теперь там часто живет сестра».

По его словам, сестра Эрика во время концерта находилась за кулисами, а на концерт она пригласила своих псковских друзей.

«Я тебе подарю на закате зарю» спел артист псковским зрительницам.

Стас Пьеха – внук народной артистки СССР польского происхождения Эдиты Пьехи. Популярность приобрел после участия в проекте «Фабрика звезд-4» в 2004 году, где занял третье место. Среди наиболее известных его песен – композиции «Одна звезда», «На ладони линия», а также спетые дуэтом с Валерией «Опусти меня» и с Григорием Лепсом «Она не твоя».