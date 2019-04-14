Культура

Портрет Пушкина на оренбургском платке экспонируют в «Михайловском»

Сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Оренбургский пуховый платок».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, необычная экспозиция подготовлена по материалам из собрания Оренбургского областного музея изобразительных искусств, где сегодня собрана единственная в России, уникальная коллекция пуховых платков, созданных в XX—XXI столетиях.

На выставке представлены великолепные образцы платков-«паутинок» и тёплых шалей, выполненных потомственными вязальщицами, как и двести лет назад, вручную. Среди экспонатов — работы известной мастерицы Лейли Губайдуллиной. Посетители выставки смогут увидеть здесь её платки-иллюстрации к сказкам Пушкина, и даже портрет поэта.

Лейля Губайдуллина на фоне платка с изображением трех сестер из пушкинской «Сказки о царе Салтане». Фото со страницы Оренбургского музея в социальной сети.

Есть на выставке и архивные фотографии из истории традиционного промысла. Дополняют этот ряд планшеты с цитатами русских классиков о знаменитом оренбургском «бренде». «Шаль на женских плечах стала своего рода образом вещного мира в литературе XIX—XX веков, — констатируют в музее. — В пуховый платок кутались героини Толстого, Чехова, Бунина, Гипиус, Мандельштама, Булгакова, Аверченко, Теффи. Его носили в романах и рассказах Шолохова, Симонова, Распутина, Астафьева, Битова. Из бытовой утилитарной вещи платок превратился в вещь, органически связанную с внутренней жизнью человека».

Выставка «Оренбургский пуховый платок» за последние семь лет побывала более чем в пятидесяти городах России и мира. В «Михайловском», в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе Пушкина, она будет работать до середины мая. Вход на выставку свободный.