Культура

Госдума готова вернуться к рассмотрению законопроекта псковских депутатов об упрощении приватизации памятников

В ходе выездного заседания комитета Госдумы по культуре в Пушкинских Горах было принято решение о создании рабочей группы по доработке законодательной инициативы псковских депутатов об упрощении приватизации памятников истории и культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, вопрос о состоянии памятников в ходе заседания поднял спикер регионального парламента Александр Котов.

Он отметил, что Псковская область готова предложить все, что сберегла за долгие годы своей истории - великолепные памятники истории и культуры, национальные и гастрономические традиции, природные красоты и прекрасные экологические условия. «Но при всем нашем настоящем богатстве приходится признавать, что наша гордость - зачастую и наша печаль. Памятники федерального значения не получают необходимого финансирования из государственного бюджета, а на региональные объекты мы находим средства с трудом. Псковская область - дотационный субъект. На выполнение социальных обязательств мы тратим треть областного бюджета», - посетовал он.

Александр Котов рассказал о попытках региональных депутатов усовершенствовать законодательство в сфере сохранения памятников: «Псковское областное Собрание депутатов предлагало изменения в федеральный закон о приватизации, чтобы упростить продажу объекта возможному инвестору, пока ещё есть, что передавать и объект подлежит восстановлению. Но, увы, рассмотрение законодательной инициативы откладывается, а памятники, к сожалению, не ждут».

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подтвердила, что знакома с законопроектом псковских депутатов: «Давайте мы возьмем его на контроль и обсудим еще раз. Мы прекрасно понимаем, что в стране такое количество памятников, что государство просто не в состоянии их все потянуть». Прямо в ходе выездного заседания было принято решение о создании рабочей группы по доработке законодательной инициативы.

«Мы знаем, что в такой ситуации, когда субъект не может сберечь всё количество имеющихся памятников, находимся не только мы, - сказал Александр Котов. - Возможно, для таких, как мы, нужна отдельная федеральная программа или какие-то другие меры поддержки. Мы надеемся и рассчитываем на помощь федерального законодателя». Александр Котов подтвердил готовность к совместной работе и взаимодействию и на региональном уровне, и на уровне Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Позицию исполнительной власти региона представил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев: «Туризм – одно из наших стратегических направлений. В последнее время приложено много усилий для того, чтобы развить эту отрасль и сделать её привлекательной как для туристов, так и для местного бизнеса». Андрей Михеев поблагодарил федеральные органы власти за поддержку региона в реализации туристско-рекреационного кластера «Псковский», назвав этот проект хорошим примером сотрудничества государства и бизнеса: «Государство помогало вкладываться в объекты обеспечивающие инфраструктуру, а туристический бизнес в привязке к ним мог создавать места размещения и общественного питания, чтобы туристу было комфортно».

Андрей Михеев подчеркнул, что государственные средства, вложенные в развитие туризма, дают эффект – последние два года в регионе фиксируется рост бюджетных доходов от сферы туризма.