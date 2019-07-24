Псково-Изборский объединенный музей информирует об экскурсиях в августе

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник опубликовал на официальном сайте график экскурсий и интерактивных программ для сборных групп в августе.
|
Дата
|
Начало
|
Экскурсия
|
Стоимость
|
Запись по телефону
|
2
августа
|
12.00
|
«Старая крепость»
Возраст участников: 6+.
Место сбора группы: информационный центр музея (Кремль, 4)
|
200 руб./чел. – детский,
150 руб./чел. – взрослый
|
Предварительная запись по телефону:
8(8112)
72-45-74
|
3 августа
|
12.00
|
сборная по
Псковскому кремлю
(группа от 7 человек)
(ул. Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые;
100 руб./чел. – школьники.
|
8 (8112)
66-33-11
|
14.00
|
сборная по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»
(ул. Некрасова, 7)
|
100 руб./чел. + входная плата
|
8 (8112)
66-33-11
|
16.00
|
сборная в Дом-музей В.И. Ленина
(Плехановский посад, пер. «Искры», 5)
|
100 руб./чел.
|
8 (8112)
66-33-11
|
|
9
августа
|
12.00
|
«Как учили в старину»
Возраст участников: 6+.
Место сбора группы: информационный центр музея (Кремль, 4)
|
200 руб./чел. – детский,
150 руб./чел. – взрослый
|
Предварительная запись по телефону:
8(8112) 72-45-74
|
|
10 августа
|
12.00
|
сборная по Псковскому кремлю (группа от 7 человек)
(ул. Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые;
100 руб./чел. – школьники
|
8 (8112)
66-33-11
|
14.00
|
сборная по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»
(ул. Некрасова, 7)
|
100 руб./чел. + входная плата
|
8 (8112)
66-33-11
|
16.00
|
сборная в Музею-квартире
В.И. Ленина
(ул. Ленина,3)
|
100 руб./чел.
|
8 (8112)
66-33-11
|
|
13 августа
|
12.00
|
сборная по Псковскому кремлю
(группа от 7 человек)
(ул. Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые;
100 руб./чел. – школьники
|
8 (8112) 72-45-74
|
|
16 августа
|
12.00
|
«Как жили в древнем Пскове»
Возраст участников: 6+.
Место сбора группы: информационный центр музея (Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые;
100 руб./чел. – школьники
|
Предварительная запись по телефону: 8(8112)
72-45-74
|
|
17 августа
|
12.00
|
сборная по Псковскому кремлю
(группа от 7 человек)
(ул. Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые
100 руб./чел. – школьники
|
8 (8112)
66-33-11
|
14.00
|
сборная по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»
(ул. Некрасова, 7)
|
100 руб./чел. + входная плата
|
8 (8112)
66-33-11
|
16.00
|
сборная по трем экспозициям Фондохранилища
(группа от 5 человек)
|
450 руб./чел.
|
8 (8112)
66-33-11
|
|
20 августа
|
12.00
|
сборная по Псковскому кремлю
(группа от 7 человек)
(ул. Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые;
100 руб./чел. – школьники
|
8 (8112)
72-45-74
|
|
23 августа
|
12.00
|
«Археологическая полянка»
Возраст участников: 6+.
Место сбора группы: информационный центр музея (Кремль, 4)
|
200 руб./чел. – детский,
150 руб./чел. – взрослый
|
Предварительная запись по телефону:
8(8112) 72-45-74
|
|
24 августа
|
12.00
|
сборная по Псковскому кремлю
(группа от 7 человек)
(ул. Кремль, 4)
|
150 руб./чел. – взрослые;
100 руб./чел. – школьники
|
8 (8112)
66-33-11
|
14.00
|
сборная по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»
Посвящена 75-й годовщине образования Псковской области
|
100 руб./чел.
|
8 (8112)
66-33-11
|
16.00
|
сборная по трем экспозициям Фондохранилища
(группа от 5 человек)
|
450 руб./чел.
|
8 (8112)
66-33-11