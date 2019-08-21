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Культура

ЮНЕСКО. И что?

22.08.2019 15:48|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 августа. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова пытается разобраться, какая работа по брендированию памятников ЮНЕСКО проводится в Пскове. 

Как минимум последние 10 лет псковские чиновники уповали на ЮНЕСКО. Вот приобретем этот статус, и будет в Пскове город-сад, туристическая Мекка, предполагали они. А региональная казна наполнится от показа памятников не хуже, чем в нефтеносных регионах от углеводородов. В области действительно нет богатств, за исключением историко-культурного достояния, за счет которых можно было бы жить. Но вот уже полтора месяца, как 10 псковских памятников получили заветный статус ЮНЕСКО, а каких бы то ни было внешних телодвижений нет.

Ограничилось все тем, что местные СМИ неделю пообсуждали тему. Федеральные каналы и ленты выдали проходные материалы в новостных блоках. У самих памятников не появилось даже информационных стендов, обозначающих их принадлежность ко всемирному наследию. Толп туристов вокруг них тоже не видно, социальной рекламы опять же нет. Попроси псковичей перечислить, какие именно храмы вошли в ЮНЕСКО, хорошо, если хоть пару-тройку назовет каждый десятый. Но будем справедливыми: появилась строчка в Википедии. И небольшой раздел на главном туристическом портале области: не основной баннер, а почти в «подвале» главной страницы. Короче говоря, с продвижением псковских объектов, вошедших в список ЮНЕСКО, то есть грамотным маркетингом, за счет которого обеспечивается турпоток, у нас провал. Во всяком случае пока. Сегодня в «Дневном дозоре» попытаемся выяснить, ведется ли хоть какая-то работа по брендированию памятников ЮНЕСКО в Пскове? Или местные чиновники с получением статуса считают свою работу выполненной? 

ЮНЕСКО как шанс к спасению многих псковских святынь воспринимал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Да, прямого финансирования от всемирной организации конкретным памятникам (в данном случае 10-ти псковским храмам) нет и не будет. Но об их облике и сохранности обязан заботиться Минкульт, заявляет владыка Тихон. И взаимодействие идет с Псковской епархией. Работа уже начата.

«С министерством культуры сейчас идет интенсивная работа для того, чтобы начать проектирование, чтобы выделили деньги на Псковскую область, чтобы те проекты, которые у нас есть, начали осуществляться. За полтора месяца, к сожалению, ничего сделать невозможно. Есть период согласований, технических заданий, предпроект, затем проект, утверждение всего в министерстве культуры, экспертиза и конкурс, утверждение конкурса, а уже потом начинаются работы. Это все серьезная и долгая история, жестко контролируемая государством. ЮНЕСКО не выделяет ни копейки», - прокомментировал владыка Тихон.

Стоит надеяться, что опыт и энергия владыки Тихона дадут свои плоды в вопросе реставрации псковских памятников ЮНЕСКО. А вот вопрос: «Как заставить их «работать» на экономику региона?» - должны решать чиновники. В данном случае от комитета по охране объектов культурного наследия и комитета по туризму. Первые должны сказать: что позволительно, а что нет (например, свободный доступ туристам разрешен не во все псковские памятники ЮНЕСКО в связи с правилами охраны монументальной живописи). А комитет по туризму должен сказать, как их использовать, чтобы регион получал прибыль. Чем в данный момент заняты специалисты, которые должны продвигать псковские памятники ЮНЕСКО? - об этом «Дневной дозор» спросил руководителя комитета по туризму региона Ольгу Качновой, по мнению которой дополнительного брендирования псковским объектам всемирного наследия не требуется.

«Все объекты, которые включены в список ЮНЕСКО, уже активно используются, это наши доминанты, это основные объекты, которые посещаются в рамках культурно-познавательных маршрутов, и религиозных, и паломнических. Эти объекты в широком доступе и использовании у туристов, их все знают, они на слуху, поэтому мы будет дополнительно информировать, что эти объекты включены в маршруты, что это объекты ЮНЕСКО. Также мы планируем выпустить буклеты на русском и иностранных языках, распространять информацию на международных выставках, форумах, ярмарках, делать дополнительные публикации в российских и иностранных СМИ, чтобы поднять эту тему, и чтобы люди были осведомлены, что появились такие объекты. У нас ведется планомерная работа. Дополнительное брендирование, я думаю, что не нужно, потому что бренд ЮНЕСКО очень узнаваемый, не требуется дополнительного ознакомления людей с тем, что это такое и что это за объекты», - прокомментировала Ольга Качнова.

В плане продвижения туристического продукта псковичи бесконечно отстали от других регионов, не говоря уже о мировом опыте. Средствами, методиками, способами распространения информации. И особенно отсутствием единоначалия в брендировании. Это мнение разделяет руководитель турфирмы «Славянский тур» Изабелла Коваль.

Рассказывает, после последней специализированной выставке турпродукта в Берлине она поняла: мы находимся в прошлом веке по вопросу продвижения. Каждая псковская турфирма пытается перекричать конкурента, нет ни единого туристического брендбука региона, ни видеофильма о Псковщине. Иностранные туристы сейчас интересуются практически только псковскими объектами ЮНЕСКО, а предложить им почитать в печатном виде или в интернете практически нечего.

«У нас элементарно нет ролика о Псковской земле. Если бы у нас был ролик, мы бы упор сделали, особенно на международных выставках, на те объекты, которые вошли под охрану ЮНЕСКО. Сразу бы глаз зацепился у любого туриста, человека и оператора. Даже полистав буклет, люди не всегда ощущают красоту природу, то, что город старинный, наши памятники. А когда ты смотришь, тебя должно зацепить. В первую очередь мы проговорили, что нужно сделать хороший видеоролик о нашей Псковской земле, об основных памятниках. Это будет ярко, зрительно. То, что мы пишем от каждого туроператора, предложения по турам, нужно это просто объединить в единый буклет, который мы бы могли презентовать на всех выставках. Сейчас нужно все это разрозненное объединить в единое целое, подать в красивом формате и виде. В том то и дело, что поезд уже ушел, давно нужно было это делать. Ну, может, дело в том, что руководство сменилось, не на полную силу комитет действует. Нам бы хотелось, чтобы мы могли продвигать расширенно туристский потенциал Псковского региона не только на наших выставках. Мы должны продумать, как мы будет это продвигать».

Пока турфирмы пытаются добиться от органов власти консолидированной позиции и адекватного, современного подхода к брендированию псковских памятников культуры, еще одна структура, которая за культурное достояние и его сохранность отвечает по своим полномочиям, ждет уточненных документов из Москвы. Без них, сообщает председатель комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова, невозможно даже поставить информационные стенды у памятников ЮНЕСКО в Пскове. Но в скором времени пройдут торжественные мероприятия, посвященные вхождению псковских памятников в ЮНЕСКО.

«Планируется установка табличек, где будет написано, что данные объекты являются объектами ЮНЕСКО, планируется размещение в Пскове эмблемы всемирного наследия с надписью о включении города в ЮНЕСКО, а также запланировано торжественное мероприятие - Псковской области должны вручить сертификат о том, что объекты города вошли в список культурного наследия», - пояснила Тихомирова.

В объединенном Псково-Изборском музее к новому учебному году изготавливают серию постеров и открыток, в надежде, что школьники с помощью них узнают о псковских памятниках ЮНЕСКО, сообщил нашей программе руководитель музея Александр Голышев.

Местным музейщикам уже доставалось от министра культуры Владимира Мединского за «дедовские методы» показа: в прошлый визит глава Минкульта устроил словесную порку за отсутствие интерактива в основном объекте показа Пскова - Кремле. Современного туриста красотой пейзажей и величественностью стен и башен не удивить, намекнул Мединский. Александр Голышев о том, как поняли в псковском музее намеки министра:

«На сегодняшний день мы много уже может показать. Во-первых, появились ходы на башню, это принципиально важно. В достаточной степени обновлена Приказная палата. Завершаются работы по Пороховым погребам. Это не музейные объекты, но общий вид памятников позволяет сказать, что руки дошли до каждого объекта, которые находятся на территории Псковского Кремля. Мы рассчитываем на комплексное изучение, на привлечение инвестиций. Конечно, достаточно многое еще в Кремле необходимо изучать, реставрировать и преподносить так, чтобы это было восприимчиво. Мы проводим целые циклы интерактивных экскурсий, специальных уроков истории, но считаем, что до тех пор, пока в каждой башне Кремля не будет какого-то интерактивного действия, выставки или экспозиции, жизни на полную силу там не будет. Сейчас мы готовим ряд достаточно массовых, популярных изданий, которые перечисляют и показывают данные памятники. Мы считаем, что знакомство с культурой, мировой и национальной, у очень многих начнется именно благодаря знанию этих памятников. Сейчас мы готовим постеры и открытки, которые просто рассказывают об этих памятниках».

В псковской академии туризма готовятся к новому учебному году с опорой на новые реалии. Учебный курс экскурсоводов планируют дополнить с учетом статуса ЮНЕСКО, сообщила нашей программе замдиректора Академии туризма Любовь Масленникова.

Но еще не факт, что будут созданы отдельные экскурсионные маршруты по 10-ти псковским памятникам. Хотя запрос от туристов сейчас идет именно на них:

«Сейчас мы проводим набор на курсы экскурсоводов. Мы уже давно занимается подготовкой экскурсоводов. Это годичная программа с учеными, археологами, искусствоведами, и конечно, в этом блоке подготовки мы обязаны будем уделить особое внимание памятникам, которые вошли в списки ЮНЕСКО. Будет ли это отдельный маршрут? Не могу сейчас сказать, нужно ли это. Ведь и 12 век, и 17 век заслуживают разговора. Может быть, время покажет. Может, это будет особый блок повышения квалификации. Как мы готовим экскурсоводов? Это Псков древний и современный, а потом 5 лет, затем повышение квалификации, чтобы продлили удостоверение с печатью государственного управления. Тогда люди получают повышение квалификации - кто-то изучает Талабские острова, кто-то экологию, Себежский национальный парк или парк Пушкинских Гор, кто-то Троицкий кафедральный собор. Может быть, нужно будет сделать маршрут для такого элитного туриста, знатока Пскова, о памятниках ЮНЕСКО, потому что это очень серьезный и глубокий разговор».

Статус вхождения в список ЮНЕСКО - это не только большая привилегия, но и огромная ответственность. Это возможность получить дополнительное финансирование, продвижение региона на российском и мировом уровне, это должен быть совершенно другой профессиональный и грамотный подход к памятникам культуры - работа со специалистами мирового уровня. И этот огромный ресурс развития туристической отрасли и инфраструктуры региона нужно грамотно использовать, сохраняя объекты наследия ЮНЕСКО в должном состоянии.

На данный момент времени приходится констатировать, что в Пскове нет серьезной комплексной работы с мировым брендом ЮНЕСКО. Есть разрозненные попытки турфирм, музея и в меньшей степени чиновников как-то использовать этот долгожданный и серьезный статус. Если чиновников из комитета по туризму никто не разубедит в неправоте их позиции, что псковским памятникам всемирного наследия все-таки нужно дополнительное (а по сути основное) брендирование, то его и не будет. И повторится история с Ганзой, когда на пьедестал ставится цифра посещаемости праздника 70 тысяч человек. А чем хвастаться? Ведь ее львиную долю составляют представители иностранных делегаций, псковичи, гости из районов, небольшой процент гостей из Северной столицы и Москвы. Праздник прошел, отдадим должное, даже без срывов. Но он не стал маховиком, который бы значительно увеличил турпоток в регион. Ганза стала просто событием лета. Видимо с ЮНЕСКО такая история может повториться. Особенно странно на этом фоне выглядят новости, что готовится вторая волна памятников Пскова, опять же для вхождения ЮНЕСКО. Для коллекции что ли?

Теги: #эхо москвы в пскове #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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