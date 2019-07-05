Культура

ЮНЕСКО включила памятники древнего Пскова в Список всемирного наследия

Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято в воскресенье на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации, сообщает ТАСС с заседания.

«Поздравляем делегацию России с включением этой номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказал председательствующий на сессии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Как сообщалось ранее, делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой принимает участие в работе 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО включил в список всемирного наследия 21 номинацию, в том числе и заявленную Псковской областью. Номинируемый серийный объект культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» был поддержан министерством культуры РФ и представлен наиболее яркими образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.

Заявка от нашего региона включала храмы псковской архитектурной школы: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».