Культура

«День скобаря» должен стать значимым брендом на карте ремесленных праздников России, уверены в Доме ремесел

Заведующая сектором декоративно-прикладного творчества ОХТ Псковского областного центра народного творчества Наталья Алексеевна Бочина считает, что фестиваль «День скобаря» должен стать значимым брендом на карте ремесленный праздников России. Это мнение она высказала на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она напомнила, что праздник впервые прошел в 2011 году, и уже тогда стало понятно, что на Кузнечном дворе для его проведения мало места, праздник должен быть большим и содержательным. По ее словам, в наши дни каждый город обозначает себя в ремесленном направлении. Всем известны «Славянский базар», вологодский «Город ремесел» и т.д. Это то, что делает город интересным, уверена Наталья Бочина.

«Наш город очень интересен, мы просто привыкли к нему, а в нем жили широко известные люди, в том числе колокололитейщики, зодчие, кузнецы, - сказала она. - Это гордость нашего региона, и поддержка праздника - обязательная позиция, которую должна занять администрация в отношении этого праздника».

В этом году организаторами фестиваля выступают Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина и Псковский кузнечный двор.

Праздник пройдет на территории Детского парка, так как историческая территория «Дня скобаря» находится в процессе реконструкции.

«Праздник должен проходить в Пскове, даже вопроса не может возникать об этом, - считают в доме ремесел. - География ремесленных кузнечных праздников потрясает, они проходят в Челябинске, Вологде, Ульяновске, но Псков в силу своей высокой культуры народного искусства и исторического значения должен быть обозначен на карте праздников брендом «День скобаря».



Кроме того, по словам Натальи Бочиной, современным мальчикам и молодым людям часто не хватает мужского образца в жизни, а «День скобаря» - хороший пример: на празднике можно увидеть людей, которые могут мастерить прекрасные произведения искусства.