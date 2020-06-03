Культура

Россияне и жители зарубежья прислали в «Михайловское» 217 поздравлений ко дню рождения Пушкина

217 видеопоздравлений с днём рождения Пушкина и с Пушкинским днём России получили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Среди участников акции «С днём рождения, поэт!» — россияне и граждане ближнего и дальнего зарубежья, например, Палестины (Рамалла), Донецкой Народной Республики (Донецк, Торез, Ясиноватая, другие населённые пункты), заполярной Норвегии (Тромсё). Российская «география» конкурса — это обе российские столицы, большие города из европейской и азиатской частей страны (Самара, Владикавказ, Красноярск, Улан-Удэ, проч., проч.) и множество малых населённых пунктов (например, Трубино Пушкинского района Ленинградской области, Сафоновка Ивнянского района Белгородской области, город Калязин Тверской области, многие другие). Наш регион представляют псковичи, великолучане, жители Велья, Пустошки, Острова, Новосокольников, Порхова, многих посёлков и деревень Великолукского, Псковского, Пушкиногорского районов.

Радует, что среди чтецов много дошкольников и школьников, а также студентов, в том числе, например из российского Ставрополя или из украинской Горловки. Самой юной участнице конкурса — Елизавете Скребнёвой из псковского Острова ещё нет и трёх лет; она читает знаменитые строчки про Лукоморье, зелёный дуб и кота учёного.

Елизавета Скрябнёва из Острова (2 года 9 месяцев) рассказывает про русалку на ветвях.

Среди произведений, которые участники конкурса выбрали в качестве поздравлений — любовная и философская лирика Пушкина, отрывки из его масштабных поэтических сочинений, сказок, драматургии и прозы — вплоть до редкого «Рославлева». Строки Пушкина звучат и в переводе — на абазинском («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»), армянском («Я Вас любил…»), осетинском («В чужбине свято наблюдаю…») языках. Есть здесь и посвящения Пушкину: стихи и проза Марины Цветаевой, Бориса Шергина, проч., проч. Многие ролики сделаны с элементами театрализации, с различными визуальными эффектами и с хорошим музыкальным сопровождением.

Пётр Чекалов читает «Памятник» Александра Пушкина на абазинском языке в переводе Керима Мхце.

Самые интересные поздравления уже начали появляться в новостной ленте на официальной странице «Михайловского» «ВКонтакте». Так сегодня можно послушать, как исполняет песню собственного сочинения на стихотворение Пушкина подписчица михайловского паблика Лидия Кисенкова и как читает начало романа «Евгений Онегин» первоклассница Лера Сухарева — прапрапраправнучка поэта по линии его старшего сына Александра Александровича Пушкина.

Напомним, что в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник «Михайловское» вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, Пушкинские дни впервые в истории праздника пройдёт в режиме on-lint. Среди того, что подготовили музейщики для своих интернет-гостей — концерт народного артиста России Олега Погудина, спектакль театра «Пушкинская школа», несколько выставок, лучшие моменты праздников прошлых лет, многое-многое другое.