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Культура

На концерт Олега Погудина в день рождения Пушкина приглашает «Михайловское»

05.06.2020 16:15|ПсковКомментариев: 0

Завтра, в день рождения А.С. Пушкина, он же - Пушкинский день России, Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашает на концерт народного артиста России, давнего друга и соратника музея Олега Погудина.

Фото: Пушкинский Заповедник

Программа, которую представляют музей и певец вместе с аккомпанирующими ему музыкантами, названа пушкинской строкой: «…И снились милые черты». В неё вошли не старинные романсы и песни, к которым Олег Погудин обращается наиболее часто, а классические образцы русской вокальной лирики. Это такие шедевры, как «Редеет облаков летучая гряда…» с музыкой Н. А. Римского-Корсакова, «Для берегов Отчизны дальной…» А.П. Бородина, «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила…» А. С. Даргомыжского, «Царскосельская статуя» Ц. А. Кюи, многие другие. Кроме того, несколько стихотворений Пушкина Олег Погудин читает со сцены, что практикует в своей концертной практике только с недавних пор.

Доступ в большой концертный зал музейного Научно-культурного центра, где в своё время и была сделана запись концерта, на официальной странице «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» будет открыт завтра, 6 июня, с 18.30.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом министерства культуры РФ Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий. Поэтому нынешний 54-й Пушкинский праздник поэзии, в рамках которого и запланирован концерт «серебряного голоса России» Олега Погудина, проходит в эти дни в цифровом формате.

Теги: #пушкинский заповедник #Пушкин #поэзия
Источник: Псковская Лента Новостей
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