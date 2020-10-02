Культура

Лепнина усадьбы Строгановых в Волышово передана на хранение

В усадьбе Строгановых в Волышово началось возведение временной кровли. Во избежание рисков обрушения, мастера демонтировали лепные потолочные украшения с 1-го этажа. Лепнина бережно собрана и транспортирована на сохранение в Порхов. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.



Фото здесь и далее: Instagram-страница Михаила Ведерникова

«Также возведено ограждение вокруг памятника архитектуры за счет средств Росимущества, так как находиться на объекте сейчас небезопасно», - добавил он.

Усадьба Волышово - уникальный историко-архитектурный ансамбль XVIII века. Графская усадьба, настоящая жемчужина огромной строгановской империи, находится в Порховском районе. Несколько лет назад произошел пожар, который превратил усадьбу в руины.

Силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия» и благодаря выделенным средствам из регионального бюджета на объекте стартовали первоочередные противоаварийные работы.