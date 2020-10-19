Культура

«Голоса эпохи»: народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове

При поддержке министерства культуры РФ в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной представит в Пскове новую программу «Голоса эпохи».

Один из самых ярких коллективов, сохраняющих русскую песню и национальное академическое исполнительское искусство игры на народных инструментах, выступит 1 ноября в 16.00 на сцене концертного зала Дома офицеров. Возрастное ограничение - 6+.

В программе прозвучат песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой, Майи Кристалинской, Анны Герман, Людмилы Гурченко и Ольги Воронец. Солистка – победитель международного конкурса «Романсиада» Ирина Крутова. Дирижер - Дмитрий Дмитренко.

Ирина Крутова - солистка ансамбля, одна из ярчайших на сегодняшний день исполнительниц старинных и современных русских романсов, лирических песен, ретро, певица, олицетворяющая собой романс в XXI веке. Называемая прессой и публикой за свои программы «звездой романса» и «царицей русской песни», она еще в 2007 году была удостоена звания «Национальное достояние России».

Обладательница золотой медали Дельфийских игр (1999), дипломант Всероссийского конкурса вокалистов им. Н. Обуховой Ирина Крутова получила признание и любовь публики после победы в Международном конкурсе исполнителей русского романса «Романсиада» (2002).

Ее концерты с успехом проходят по всей России и за рубежом, она выступает на лучших сценах страны. Ирина Крутова приняла участие в более чем 30 передачах телеканала «Культура» «Романтика романса» и выпустила 8 компакт-дисков, среди которых особое место занимает альбом «А любовь днем и ночью освещает мой путь». Он записан с ансамблем «Россия» им. Л. Зыкиной к 90-летию королевы русской песни.

Однажды победив в конкурсе «Романсиада», сегодня Ирина уже является членом жюри этого престижного международного конкурса, продолжая сотрудничество с ангелом-хранителем русского романса, создателем конкурса «Романсиада», заслуженным деятелем искусств России Галиной Преображенской.

В своем искусстве звезда русского романса Ирина Крутова успешно сочетает академическую вокальную школу с богатыми песенными традициями России, создав собственный, узнаваемый и полюбившийся слушателям стиль и манеру исполнения песен и романсов.

Голос Ирины Крутовой с восхищением слушали и простые любители русского романса, и президенты - неоднократно певица представляла искусство русского романса вниманию высших руководителей различных стран мира. География ее выступлений - от Мурманска до Магадана и от Казахстана до Якутии, она поет на самых разных площадках - от Красной площади до подводных лодок - за 15 лет гастролей состоялось свыше 1000 концертов.

С Дмитрием Дмитриенко Ирину Крутову связывают более 15 лет творческой дружбы и сотрудничества, сотни выступлений, десятки созданных совместно концертных программ, премьеры песен и романсов подготовленных в сотворчестве.

В своей деятельности Ирина Крутова достойно продолжает традиции своих выдающихся предшественниц - Марии Пуаре, Анастасии Вяльцевой, Изабеллы Юрьевой, Надежды Обуховой, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Людмилы Зыкиной, Аллы Баяновой, Анны Герман, Валентины Толкуновой. Впитав черты стиля легендарных артистов прошлого, но не подражая никому из них, сегодня Ирина Крутова - одна из ярчайших певиц современности.