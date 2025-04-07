Общество

Всемирный день здоровья празднуют 7 апреля

Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля, в дату основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. За истекший период членами ВОЗ стали 194 государства, что свидетельствует о её значимости в глобальной системе здравоохранения.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови — спасение жизни многих», «Активность — путь к долголетию», «Беременность — особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов — 1000 жизней», «Урбанизация и здоровье», «Устойчивость к противомикробным препаратам и её глобальное распространение», «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», «Высокое артериальное давление», «Маленький укус — источник большой опасности», «Безопасность пищевых продуктов», «Победим диабет!», «Депрессия: давай поговорим», «Здоровье для всех», «Всеобщий охват услугами здравоохранения», «Поддержим работников сестринских и акушерских служб!», «Построим более справедливый, более здоровый мир», «Наша планета, наше здоровье» и другие, пишет calend.ru.

7 апреля 2023 года, во Всемирный день здоровья, Всемирная организация здравоохранения отметила свое 75-летие, что стало поводом вспомнить о прошлых успехах в области общественного здравоохранения, которые за последние семь десятилетий позволили улучшить качество жизни людей. Это также возможность придать стимул действиям по решению актуальных проблем здоровья сегодняшнего и завтрашнего дня. Поэтому девизом Дня стали слова: «Здоровье для всех».

Тема Дня здоровья 2024 года — «Мое здоровье — мое право», которая призвана способствовать утверждению права каждого человека, где бы он ни находился, на качественное медицинское обслуживание, просвещение и информацию, а также на безопасную питьевую воду, чистый воздух, надлежащее питание, качественное жилье, достойные условия труда и экологическую обстановку и свободу от дискриминации.

В 2025 году ежегодная кампания пройдет под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего», к правительствам стран и мировому сообществу в области здравоохранения будет обращен призыв активизировать усилия по ликвидации предотвратимой материнской и младенческой смертности и уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию женщин в целом. Ведь согласно данным ВОЗ, каждый год от причин, связанных с беременностью и родами, умирает почти 300 тысяч женщин, более 2 миллионов младенцев гибнут в первый месяц жизни, и примерно 2 миллиона беременностей заканчиваются мертворождением. Таким образом, в среднем каждые 7 секунд происходит один предотвратимый случай смерти.

Нельзя забывать и о других причинах смертности. Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно уносят жизни 13 миллионов человек в мире. К ним относятся и климатический кризис — самая большая угроза здоровью человека, который является также кризисом в области здравоохранения. В результате сжигания ископаемых видов топлива более 90% людей дышат вредным для здоровья воздухом. С повышением глобальных температур все быстрее и дальше распространяются болезни, передающиеся комарами. Экстремальные погодные явления, деградация земель и дефицит воды приводят к вынужденному перемещению людей и ухудшению их здоровья.

Загрязняющие вещества и пластик проникают в самые глубины мирового океана, на склоны высочайших гор, а также в системы производства пищевых продуктов. Производство вредных для здоровья продуктов питания и напитков с высокой степенью переработки, на долю которого приходится треть выбрасываемых в атмосферу парниковых газов во всем мире, приводит к массовому заболеванию ожирением, вызывает рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни и стихийные бедствия выходят на передний план среди причин смертности и инвалидности. Вооруженные конфликты разрушают жизнь людей, вызывая смерть, боль, голод и психологические страдания.

Всемирный день здоровья представляет для всех стран мира хорошую возможность приложить сконцентрированные усилия для решения ключевых вопросов общественного здравоохранения. А эксперты ВОЗ также обращают внимание на дефицит медицинских кадров в мировом масштабе, который составляет 2,5 миллиона врачей, 9 миллионов медсестер и акушерок и 6 миллионов работников других медицинских специальностей. Проблема стоит наиболее остро в бедных странах, но и в развитых экономиках медицинские кадры слишком часто сконцентрированы в городах, из-за чего снижается качество помощи в сельских и удаленных районах.

Не менее важна и доступность услуг здравоохранения для всех слоев населения. В настоящее время, по данным ВОЗ, около двух миллиардов человек сталкиваются с финансовыми трудностями, в том числе один миллиард человек несет катастрофически высокие расходы на медицинскую помощь из собственных средств, при этом 344 миллиона человек еще глубже ввергаются в крайнюю нищету из-за расходов на здравоохранение.

Во Всемирный день здоровья ВОЗ призывает привлечь все секторы государственной власти к принятию мер по устранению глубинных причин неравенства и наращивать объем ресурсов, вкладываемых в развитие первичной медико-санитарной помощи. Кампания по случаю Дня также может стать для министров здравоохранения и других представителей власти поводом взять на себя обязательство принять меры для устранения пробелов в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения в своих странах, а также подвести итоги уже проделанной работы.