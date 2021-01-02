Культура

Глава Пскова стала первой участницей поэтического марафона в «Михайловском»

Первым участником новогоднего поэтического марафона «...Идет волшебница-зима», который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» проводит Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», стала глава Пскова Елена Полонская.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, для чтения глава города патриотично выбрала небольшое лирическое стихотворение «Снег на Завеличье». Автор поэтической миниатюры - Ирина Яненсон.

В музее напомнили, что виртуальная акция продлится до 10 января наступившего года. Для участия в поэтических чтениях нужно записать на видео свое любимое стихотворение о зиме.

Видеоролик продолжительностью до трех минут, поясняют сотрудники информационной службы, нужно разместить в разделе «Предложенные новости» в официальной группе Государственного Пушкинского Заповедника в социальной сети «ВКонтакте». В описании важно указать автора и название стихотворения, а также не забыть подписать собственные имя и фамилию.