Культура

10 вероятных памятников истории выявили в Псковской области

Археологи выявили 10 объектов на территории Псковской области, обладающих признаками объекта культурного наследия. Эта информация опубликована в итоговом отчете о результатах работы Археологического центра региона в прошлом году.

В 2020 году археологи провели работы по обследованию указанных памятников. В их число вошли:

- два кургана и сопка близ деревни Чириково, 2 половина I тысячелетия нашей эра (Насвинская волость Новосокольнического района);

- каменный крест у деревни Заклинье, XIV-XVII века (Новосельская волость Стругокрасненского района);

- каменные кресты у деревни Заклинье, XIV-XVII века (Новосельская волость Стругокрасненского района);

- одиночная сопка у деревни Мурово, I тысячелетие нашей эры (Новосельская волость Стругокрасненского района);

- каменный крест у деревни Поречье, XIV-XVII века (Новосельская волость Стругокрасненского района);

- грунтовый могильник возле урочища Ашвидово, XIII-XIV века (Воронцовская волость Островского района);

- селище у деревни Щемеровы Боровы, XIII-XV века (Пушкиногорский район, в 1,2 км к северо-востоку от деревни);

- одиночный курган 1 у деревни Опухлики, 2 половина I тысячелетия нашей эры (Ивановская волость Невельского района);

- одиночный курган 2 у деревни Опухлики, 2 половина I тысячелетия нашей эры (Ивановская волость Невельского района);

- курганная группа у деревни Опухлики, 2 половина I тысячелетия нашей эры (Ивановская волость Невельского района).