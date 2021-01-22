Культура

10 памятников археологии разрушили в Псковской области за год

10 фактов разрушения объектов археологического наследия выявили в Псковской области в 2020 году. Такая информация опубликована в итоговом отчете о результатах работы Археологического центра региона в прошлом году.

Акт вандализма на поселении викингов в деревне Горожане Новосокольнического района

Так, 5 разрушений выявили в Пскове, еще 5 - в районах области (деревня Марково Опочецкого района и деревня Бровск Стругокрасненского района; деревня Залучье Куньинского района; курганная группа у деревни Усть-Смолка Печорского района; деревня Изборск Печорского района; поселение Горожане Новосокольнического района).

Контроль за состоянием памятников археологии, актирование нарушений их сохранности и установлением размера ущерба, нанесенного объектам культурного наследия, ведется в рамках выполнения государственного задания на протяжении всего года.