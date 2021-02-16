Культура

Псковская библиотека приглашает на презентацию выставки изделий из кожи

Презентация выставки «Мужское и женское» состоится 18 февраля в 16 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) в рамках фестиваля «Это-Мода-Псков»-21.

Что в жизни главное – красота или практичность? Или одно другому не мешает? На эти почти философские вопросы смогут ответить посетители, познакомившись с изделиями из кожи мастеров Алексея Обухова и Светланы Кровлиной, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОУНБ.

Мужской взгляд на природу искусства представит Алексей Обухов. Кожа, которой он дает вторую жизнь, произведена на разных фабриках и имеет различные способы выделки. Для своих изделий мастер использует кожу хромового, растительного, комбинированного дубления. Сырье имеет как фабричную отделку, так и покрашенную, пропитанную специальными составами вручную. Авторский дизайн, использование качественной фурнитуры, требования к практичности и надежности заставляют выглядеть представленные работы оригинально и подходят как для повседневного использования, так и на «выход».

На выставке представлены аксессуары ручной работы – ремни, портфели и другие стильные вещи.

Светлана Кровлина делает из кожи украшения: броши, браслеты, колье, чокеры. Ее экспонаты по достоинству оценят не только представители прекрасной половины человечества, но и те, кто захочет их удивить или побаловать.

В перерывах между презентациями выступят молодые гусляры - студенты Псковского областного колледжа культуры и искусств им. Римского-Корсакова.