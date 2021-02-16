Культура

Мотивированный научный сотрудник требуется в Пскове по направлению охраны объектов ЮНЕСКО

Научный сотрудник требуется службе управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «ЮНЕСКО Псков».

«НПЦ по охране памятников ищет мотивированного сотрудника с высшим образованием и уровнем владения английским языком не ниже B2 на вакансию научного сотрудника», - говорится в сообщении.

Резюме просят направлять на адрес электронной почты - pskovunesco@yandex.ru.