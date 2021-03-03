Культура

Выставку «Лермонтов: судьба поэта-воина» открыли в «Михайловском»

Большую выставку «Лермонтов: судьба поэта-воина» открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Экспонаты для большого (без малого четверть тысячи музейных предметов) показа прибыли в Святогорье из Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» (Пензенская область).

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

На выставке можно увидеть произведения живописи и графики от первой половины XIX столетия и до наших дней. Здесь во множестве представлены виды лермонтовских мест Москвы, Петербурга, Кавказа. Среди них, например, литография с изображением балкона дома в Пятигорске, где жил поэт, выполненная с рисунка А. И. Арнольди 1862 года. Познакомятся посетители выставки и с многочисленными портретами самого поэта, а также его современников, людей, сыгравших значительную, пусть и не всегда благую роль в его жизни, с жанровыми картинами из жизни горцев и не только.

Важная составляющая выставки — предметы быта поэта и служивого: от походных ранца и фляги до подсвечников, подзывного колокольчика и игральных карт (французская колода XIX века из 52 листов, без джокеров) и подставки для смачивания пальцев во время карточной игры.

Дополняет эти разделы впечатляющая подборка редких изданий: произведения Лермонтова (к примеру, «Герой нашего времени», увидевший свет в северной столице в год смерти автора) и книги о нем.

Выставка «Лермонтов: судьба поэта-воина» развернута в Научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Предполагается, что она будет работать в Пушкинском заповеднике до 18 июля.

В свою очередь святогорские музейщики в скором времени планируют открыть в Пензенской области выставку иллюстраций Игоря Шаймарданова к «Повестям Белкина».