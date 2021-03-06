Культура

Выставка «Мы едем к вам» откроется в Пскове 7 марта

Выставка работ учащихся Санкт-Петербургской детской художественной школы № 16 откроется в Пскове 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

«Преподаватели этой школы до самозабвения любят Псков и балуют наш город не только своими посещениями, но и выставками, - рассказали организаторы. - Экспозиции лоскутной пластики Татьяны Маркеловой в Доме ремесел и в галерее на Герцена еще свежи в памяти многих псковичей. На осень запланирована еще одна выставка художников, преподающих в этой школе. Ее примет Псковский театр кукол».

Выставка живописи и керамики «Мы едем к вам» откроется в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в 16.00.