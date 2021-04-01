Культура

В апреле в Гдов приедет команда волонтеров проекта «Полезно путешествуй»

Команда волонтеров проекта «Полезно путешествуй» проведет в Гдове 10 и 11 апреля. Молодые музеологи и реставраторы, студенты старших курсов университетов и дипломированные специалисты, приезжают помочь Гдовскому музею истории края. В планах как физическая работа по наведению порядка, так и «мозговой штурм», в ходе которого совместно с сотрудниками музея будет разрабатываться концепция новой музейной экспозиции в недавно отреставрированном доме купца Бояринова, сообщает группа «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте.

«Полезно путешествуй» - культурно-просветительский проект петербургского АНО «Центр молодежного туризма». С 2018 года волонтеры совмещают путешествия с реставрацией исторических памятников, благоустройством территорий, работой в музейных комплексах. География таких выездов охватила уже десятки регионов России - от Дальнего Востока до Северо-Запада, от Крыма до Крайнего Севера.

Идея весеннего культурного десанта именно в Гдов и Гдовский музей истории края принадлежит волонтеру Анастасии Филипповой - в сентябре прошлого года она приезжала в регион наблюдателем на местные выборы, а после встречалась и обсуждала предстоящее сотрудничество команды проекта с директором музея Надеждой Сингатулловой.

Конкурсный отбор участников поездки в Гдов завершается 6 апреля.