Культура

«Через Псков в Калифорнию»: опубликована программа акции «Ночь музеев»

Опубликована программа мероприятий Псковского музея-заповедника в рамках акции «Ночь музеев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

17.00, Приказная палата

Онлайн-трансляция реконструкции третьего акта оперы «Начальное управление Олега» в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Замысел и либретто оперы принадлежат Екатерине Великой. Музыка оперы была написана тремя композиторами: Карло Коннобио, Джузеппе Сарти и Василием Пашкевичем. В этом сочинении впервые в оперной литературе был воплощен образ княгини Ольги, столь значимый для Пскова.

Сценарий и постановку фрагмента выполнила член Союза композиторов России, музыковед Лариса Никитина, аранжировку - член Союза композиторов России Татьяна Лаптева.

18.30, Двор Постникова

Онлайн-трансляция экскурсии по выставке «Лики прошлого. Возвращение» во Дворе Постникова заведующей сектором древнерусского искусства Марии Дубровской.

19.00, Двор Постникова

Тематический вечер «Через Псков в Калифорнию»

9 июля исполняется 40 лет с премьерного показа рок-оперы А. Рыбникова (музыка) и А. Вознесенского (либретто) «Юнона и Авось». Прототипом главного героя послужил русский государственный деятель Николай Резанов, который начав службу в Петербурге, оказался в Пскове. Будучи чиновником Псковской палаты гражданского суда (1784 - 1788 года), Резанов ежегодно командировался для работы по обмену ассигнаций в «банковскую контору», которая располагалась в доме купца Постникова на Запсковье.

Яркие страницы жизни Николая Резанова отмечены организацией первого русского кругосветного плавания, неудачным посольством в Японию, инспекцией поселений в Русской Америке и прибытием в Калифорнию, где произошло его знакомство с дочерью коменданта крепости Марией Консепсией де Аргуэльо (Кончитой).

Своеобразным фоном вечера послужит лекция кандидата географических наук, доцента кафедры географии ПсковГУ, члена совета Псковского отделения Русского Географического общества Натальи Терениной о кругосветном путешествии Н. П. Резанова и И. Ф. Крузенштерна и выставка «Вокруг света с Резановым» из частных коллекций П. И. Дроздова и Ш. Н. Ахметова. На выставке будут представлены макет линейного корабля 18-19 веков, предметы корабельного быта, морская атрибутика.

Онлайн-трансляция лекции начнется в 19.00.

Музыкальная часть «Ночи музеев» во Дворе Постникова включает в себя музыкальную программу ансамбля «Отцы хороших звуков», посвященную пребыванию Николая Резанова в Пскове.

Начало онлайн-трансляции в 20.00.

22.00, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Премьера видеофильма «Страсти по Феофилакту». В основе фильма – толкование Феофилакта Болгарского архиепископа Охридского к Евангелию от Матфея, представленное на примере сюжетов фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Фильм подготовлен специально для «Ночи музеев» .