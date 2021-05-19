Культура

Ведущий театр Коми покажет в Пскове спектакль «Ромео и Джульетта»

Академический театр драмы имени Виктора Савина покажет трагедию Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в Пскове в рамках Дней Республики Коми в регионах России, приуроченных к 100-летнему юбилею Коми. Показ состоится 1 июня на сцене Дома офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Отрадно, что в преддверии празднования векового юбилея Коми Академический театр драмы имени Виктора Савина отправится в гастрольный тур по центральной части России, чтобы познакомить жителей Псковской области с творческим потенциалом северного региона. Уверен, мероприятие внесет значительный вклад в развитие межрегионального сотрудничества», – сказал и. о. министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов.

О том, почему для гастролей выбрали спектакль по шекспировской пьесе, а также о неудачной попытке предыдущего визита театралов из Республики Коми в Псков корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора академического директора Владимир Казаковцев.

— Скажите, академический театр драмы имени Виктора Савина ранее уже выступал в Псковской области?

— Знаете, у нас давно были эти планы. Более того, мы ведь уже почти приехали к вам в ноябре 2020 года. Мы работали тогда на сцене Псковского драматического театра, ехали на аншлаг, а за неделю до нашего приезда закрыли все учреждения культуры. Потом нам пришлось делать возвраты билетов.

— С каким спектаклем вы собирались приехать в Псков в прошлый раз?

— Мы как раз и везли тогда «Ромео и Джульетту». Это был большой тур, мы должны были заехать и в Великий Новгород, и в Махачкалу, и в Архангельск. В Великий Новгород мы попали, а Псков тогда проехали мимо. Но поскольку мы обещали зрителям появиться, мы именно этот спектакль включили в свой следующий тур, в который входят Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Москва, Петербург. И вот, по пути из Москвы в Петербург мы заезжаем в Псков и очень надеемся, наконец-то, встретиться с псковичами. В Пскове мы выступим впервые.

— Почему в ноябре 2020 года выбор пал именно на эту шекспировскую пьесу?

— Мы выбрали самое популярное и известное произведение в театральном мире — «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира. Если мы хотим показать театр, его форму, какими возможностями обладает сейчас этот театр, а это ведущий театр Республики Коми, нужно, конечно, вести драматургический материал, который бы был известен самому широкому зрителю. Поэтому выбор пал на «Ромео и Джульетту», тем более, что этот спектакль у нас находится в прекрасном техническом и творческом состоянии, в отличной форме. Хочется отметить оригинальную подачу материала и очень интересные световые решения, спектакль ставил специально приглашенный художник по свету из израильского города Тель-Авива. Конечно, музыка, костюмы, эффектные сцены фехтования, звон настоящих шпаг, бои, все это достойно внимания.

— Сколько раз планируете показать этот спектакль в Пскове?

— Один раз. Наша миссия — отметить столетие своего региона, побывать в том городе, где мы еще не были, и показать достойного уровня работу.

— Как сейчас обстоят дела с продажей билетов?

— Судя по тому, что в ноябре интерес к этому спектаклю был, мы надеемся, что зритель придет, несмотря на то, что наступает дачный сезон, люди в средней полосе стараются выехать на природу, но мы приложим все усилия, чтобы зритель знал, что пройдет спектакль и мог прийти.

— Вы сказали, что это ведущий театр в Республике Коми. Что еще можно сказать о театре?

— Да, это старейший в Республике Коми театр. Полное название звучит так: Государственный Ордена дружбы народов Академический театр драмы имени Виктора Савина. Сейчас театр завершает уже 91-й театральный сезон. Конечно, и наш возраст и звания ко многому обязывают. Поэтому мы и не везем в наш первый приезд в Псков легкий жанр или экспериментальные постановки, хотя они, конечно, у нас в репертуаре есть, мы представим псковичам именно то, что проверено временем, проверено нашим зрителем.

Спектакль «Ромео и Джульетта» в свое время открыл новое направление работы драмтеатра имени Виктора Савина – Театр юного зрителя. Постановку высоко оценили как молодежь, так зрители более старшего возраста и критики. Спустя несколько лет после премьеры каждый показ «Ромео и Джульетты» проходит с аншлагом.

«Наши гастроли в Пскове – это очень важное событие в рамках празднования столетия Республики Коми. В гастрольной афише только одно название, но это самая популярная классика - то, что всегда ставится театрами, и то, что всегда ценится зрителями, – "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. И для нас честь представить свой спектакль зрителям Пскова, а завоевать их сердца – важная задача», - рассказал о предстоящих гастролях директор театра имени Виктора Савина Михаил Матвеев.

Для образовательных учреждений и коллективных заявок предусмотрена скидка. Обращаться можно по телефону: +7911 889 7046.

Спектакль пройдет 1 июня в 18.30. Категория 12+.