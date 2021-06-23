Культура

Подкрепить силы мертвой и живой водой приглашает пушкинское Бугрово

В субботу, 3 июля, в Государственном Пушкинском Заповеднике, в музейном комплексе в деревне Бугрово, традиционно будут «праздновать Купалу».

Купальские гуляния в Бугрово (2018). Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана…», начнут в 18.00. В основу его сценария взяты подлинные старинные обряды, приуроченные к Иванову дню песни, хороводы и другой этнографический материал, а также фрагменты из произведений «зуёвского барина Ляксандры Сяргеича. Ведущими праздника станут участники музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», работающего в тесном содружестве с петербургскими музыкантами, в частности — с доцентом кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, кандидатом искусствоведения, знатоком псковского фольклора Ириной Поповой.

Гостей музея в Бугрово научат плести купальские венки и вовлекут во всевозможные игры и хороводы. Им расскажут о целебных травах, которые нужно собирать в эти дни, а еще выкупают в мертвой и живой воде — для компенсации потерянных за зиму сил и восстановления душевного равновесия. Также каждый участник программы получит в подарок рецепт традиционного купальского угощения, каким его готовили еще при Пушкине и раньше.

В музее подчеркнули, что программа «Горела Купала, горела на Ивана» будет проходить в строгом соответствии со всеми действующими на сегодняшний день в регионе санитарно-эпидемиологическими правилами, предполагающими, в числе прочего, не более тридцати участников на мероприятии подобного рода. В экскурсионной службе «Михайловского» сообщили, что на этот час уже половина билетов на праздник выкуплена или забронирована.