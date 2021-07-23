Культура

Родители просят вернуть учебные помещения псковскому колледжу искусств

Родительское сообщество Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова просит решить вопрос с возвратом помещений образовательному учреждению. Обращение опубликовано на сайте губернатора.

Родители учащихся напомнили, что в 2006 году по распоряжению администрации области колледж искусств (улица Набат, 5) передал во временное пользование первый этаж корпуса для размещения библиотеки для незрячих и слабовидящих. «На тот момент это была необходимая, но все же временная мера, - говорится в обращении. - Годы идут, колледж расширяется, специальности культуры и искусства становятся все более востребованными, увеличивается поток студентов. Помещений для ведения учебного процесса - классов хореографии, учебного театра, мастерских декоративно-прикладного искусства - катастрофически не хватает. Также внутренней проблемой остается наличие всего одного спортивного зала на два отделения. Администрация вынуждена растягивать время в расписании перед физкультурой, чтобы студенты с Набата могли успеть в зал на улице Шуйского, тем самым увеличивая и без того перегруженный рабочий день студента творческого учебного заведения».

Псковичи просят принять положительное решение по возвращению первого этажа колледжу, чтобы студенты отделения культуры и искусств могли иметь собственный спортивный зал, достаточное количество аудиторий для занятий, сбалансированное по времени расписание и личное время для совершенствования своих творческих способностей».