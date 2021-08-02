Культура

На территории музея Ганзы в Порхове появились солнечные часы

Основатель музея Ганзы в Порхове Мартин Нармонтас приглашает гостей познакомиться с новым объектом показа на территории ганзейского дворика – солнечными часами. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Несколько лет назад на песчаной площадке в каменной крепости были установлены солнечные часы, они показывали астрономическое время при наличии солнечного света. Туристы сверяли по ним свои наручные часы, фотографировались. Дети искали спрятанный в песке «клад». Фотографии солнечных часов в крепости печатали на открытках.

С началом реставрационных работ в крепости их необходимо было убрать. Искать им новое место было не актуально, поскольку от длительного времени нахождения на открытой местности они были в плохом состоянии.

На днях новые солнечные часы появились во дворе около музея Ганзы.

«Будете гулять по дорожкам парка, обязательно заверните в ганзейский дворик, посмотрите и полюбуйтесь необычным интересным новшеством. Наши часы вас не подведут!» – пригласил гостей Мартин Нармонтас.