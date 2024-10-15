Археологи обнаружили женское погребение XI века под слоем церковного кладбища Николы со Усохи в Пскове

На археологическом раскопе, расположенном под слоем церковного кладбища первого каменного храма Николы со Усохи конца XIV века, были найдены следы более раннего могильника. Об этом сообщили в «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» / «ВКонтакте»
Среди новых находок - древнерусское женское захоронение, выполненное в деревянной конструкции, которая была скреплена длинными гвоздями. Археологи отметили, что уникальность этой находки заключается в том, что погребение удалось сохранить, несмотря на более поздние захоронения.
На висках погребенной женщины встречены серебряные трехбусинные кольца, которые крепились к головному венчику через отдельные колечки-рясна. В области груди были расчищены остатки ожерелья, в которое входили семь золотостеклянных бусин византийского производства, полая серебряная бусина, цилиндрическая бусина, сформированная из крупных шариков серебряной зерни, а также подвеска из арабской монеты - дирхема. Нумизмат определил, что монета была отчеканена в начале XI века в Караханидском государстве, на территории современного Киргизстана, что является редким случаем для Северо-Западной Руси.
«Такие монеты, связанные с самым последним периодом обращения восточного серебра, встречаются на территории Северо-Западной Руси достаточно редко. Обнаруженное женское погребение, по всей видимости, относится к XI столетию», - отметили археологи.