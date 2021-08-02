Музей военной миниатюры планируют создать в Псковской области. Об этом сообщил президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа.
Он отметил, что в регионе РВИО планирует развивать направление коллекционирования, и выразил надежду, что «один из самых крупных коллекционеров военной миниатюры» проведет интересную лекцию.
Гость студии подчеркнул, что Российское военно-исторической общество ставит своей целью изучение и популяризацию российской военной истории.