Культура

Музей военной миниатюры планируют создать в Псковской области

Музей военной миниатюры планируют создать в Псковской области. Об этом сообщил президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 4 августа.

«Надеюсь, в Псковской области удастся при помощи военно-исторического общества создать музей военной миниатюры, который будет иметь тематические выставки с привязкой к особым уникальным датам, посвященным, в том числе, военной истории России, тем датам, которые должны помнить, которыми должны гордиться и никогда не забывать», - сказал Александр Серавин.

Он отметил, что в регионе РВИО планирует развивать направление коллекционирования, и выразил надежду, что «один из самых крупных коллекционеров военной миниатюры» проведет интересную лекцию.

Гость студии подчеркнул, что Российское военно-исторической общество ставит своей целью изучение и популяризацию российской военной истории.