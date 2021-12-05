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Культура

«АртМастер»: талант федерального масштаба на псковской сцене

06.12.2021 09:58|ПсковКомментариев: 0

В Доме офицеров 19 декабря состоится концерт группы «АртМастер». Песни для нее пишет Андрей Евстафьев. Сегодня его хиты в репертуаре Ларисы Долиной, Наташи Королевой, Марины Девятовой, Андрея Цветкова, Мити Фомина, Яна Осина, Елены Фединой, Сергея Рогожина, групп «Плескава» и «Разносолы». Рождение «АртМастера» состоялось на праздновании Дня города в 2018 году, когда псковичи вышли на одну сцену с певицей Натали. Через год — выступления сразу на нескольких площадках псковской Ганзы. А потом пандемия. Время ограничений оказалось плодотворным, группа выпустила альбом и уже записала материал для следующего, сняла клип, умудряется выступать. Участники коллектива рассказали, что ждет публику на предстоящем концерте, почему музыканты не рвутся на телевизионные проекты и как рождаются новые песни.

 

Четверка мастеров

«Рабочая мастерская нашего псковского гения», - директор Дома офицеров Александр Царкозенко открывает дверь в студию на втором этаже. За ней крошечное помещение, одновременно — студия звукозаписи, репетиционная точка, база и штаб группы «АртМастер». Каждый ее участник — профессионал творческой индустрии, настоящий мастер в искусстве.

За пультом художественный руководитель коллектива Андрей Евстафьев, поэт и композитор. Вся страна узнала о его таланте в 2014 году, когда в эфире телеканала «Россия 1» Лариса Долина спела написанную им песню «Очередь за мечтой». Благодаря ей он стал лауреатом «Песни года». Конечно, все песни «АртМастера» написаны им. Для группы он не только руководитель и автор, Андрей Евстафьев играет на гитаре и клавишных, поет.

Многоголосие — отличительная особенность группы. С микрофоном в руках на сцену выходит каждый из четырех участников коллектива. Александр Царкозенко признается, что ему выступления в составе «АртМастера» дают возможность смотреть на другие проекты Дома офицеров с позиций творца, а не управленца.

Елену Федину, похожую на сказочную царевну, псковский зритель хорошо знает по выступлениям в составе ансамбля русской музыки «Псков» в областной филармонии и дуэту «Плескава». Шикарные фольклорные краски она добавляет в «АртМастер», а группа раскрывает эстрадные грани ее таланта.

Четвертый участник — вокалист, играющий на гитарах, Константин Васильев. Два года назад он возглавил Детскую школу искусств Пскова и передает мастерство следующим поколениям.

Для родного зрителя

- Что ждет публику на концерте 19 декабря?

Андрей Евстафьев: Это будет годовой отчетный концерт. Прозвучат новые песни и хорошо полюбившиеся «старые». Не знаю, насколько их можно таковыми назвать, коллективу всего несколько лет. Будут сюрпризы, совместные номера с гостями, это «Star/Band/Show» под руководством Евгения Баранчикова и шоу-балет «Вегас» Татьяны Янушкевич. Музыка разножанровая, мы на чем-то одном не застреваем, в предстоящей программе прозвучат песни от патриотических до какого-то хулиганства.

- Каждый из вас — полноценная творческая личность. Как получилось, что вы объединились, и появилась группа?

Александр Царкозенко: Андрей пишет песни давно, он опытный поэт и композитор, руководит студией звукозаписи, сам делает аранжировки, играет на разных инструментах. Давно витала идея создать псковский коллектив, чтобы песни Андрея звучали не только на российской эстраде, но и в родном городе. Я с огромным удовольствием стал частью коллектива. Мы вместе работали в филармонии, прошли через многие проекты, сблизились, творчески понимали друг друга. И когда возникла идея группы, не сомневались, каким будет состав. К этому времени были знакомы больше двадцати лет. Мне как управленцу очень важно участвовать в творческом водовороте, так удается гораздо лучше понимать артистов.

Елена Федина: Песни Андрея я пою уже многие годы, брала их в свой репертуар. Когда поступило предложение создать коллектив, с удовольствием откликнулась.

- Как рождаются новые песни?

Андрей Евстафьев: Вообще по-разному. Бывает, первой приходит музыка, иногда сначала слова. Или одно слово месяц в голове, но оно в какую-то строчку потом обязательно ляжет. Можешь идти в этот момент по улице или в душе находиться, можешь сесть и писать, как классическое произведение. Радостный, но довольно мучительный процесс. Во время записи и сведения, если понимаешь, что не удовлетворен, что кто-то промазал, приходится переделывать. Как бы это ни было тягостно, но браком потом будешь больше недоволен.

Александр Царкозенко: После того, как Андрей напишет песню, мы ее отрепетируем, споем, и когда он поймет, что мы готовы, записываем.

Елена Федина: Спеть не даст, как ты хочешь. Всегда после записи говорит: «Наверно, все, но, если что, две ноты надо будет допеть в последнем такте».

- Для артистов время пандемии складывается по-разному. Прежде всего, для многих это пауза в активном творческом процессе. Как для вас прошли эти полтора года?

Александр Царкозенко: -Не даром. В начале пандемии у нас вышел первый альбом «Направление чудо», бесплатно послушать его можно «ВКонтакте», диски будут продаваться на концерте. Летом записали клип на песню «У Пскова на ладонях». Нужно отдать должное нашему композитору и худруку, на него этот период положительно повлиял. Понятно, что выступлений меньше, но мы сконцентрировались на новом материале.

Елена Федина: Никто Андрея не дергает, он спокойно работает, пишет песни. Все артисты находятся в одинаковом положении. Как ни крути, для нас получился хороший период, много чего наработали, есть с чем двигаться, как только откроют все пути — мы готовы.

Андрей Евстафьев: На второй альбом записали уже достаточно материала, осталось сведение, мастеринг — этап продакшена.

- Увидев список звезд, исполняющих ваши песни, можно решить, что их автор богат, как Крез. Как обстоит дело в действительности?

Андрей Евстафьев: Это даже халтурой нельзя считать. Чтобы жить от этого, надо быть Паулсом или Резником со множеством популярных песен и широкой ротацией. Исполнение одной песни на очень известном радио дает долю копейки. На центральных каналах телевидения — рублей сто-двести. Об этом даже нет смысла говорить. Авторов очень много, но только если ты Максим Фадеев, сможешь дорого продать свою песню.

- Те, кто слышал ваши выступления, выражают удивление, что настолько талантливые артисты выходят на псковскую сцену. Не было ли мыслей покорить федеральные телевизионные проекты?

Александр Царкозенко: Больше удовлетворения приносит совместное творчество и успех среди нашего зрителя. Но иногда такие мысли Андрею подбрасываю. Поскольку мы в этой кухне давно варимся, то знаем, — чего кривить душой, — для успеха нужно иметь либо хорошие связи, либо большие деньги. Даже чтобы попасть на какой-нибудь конкурс, нужно начинать с элементарного: взносы, костюмы, транспорт, гостиницы.

Елена Федина: В таких вопросах талант не на первом месте. Хорошо бы еще уметь петь, но необязательно. Мы себя уже считаем состоявшимися. Нам хорошо здесь, на Псковщине. Надеемся, число наших зрителей дома будет расти.

- Сильно ли коронавирус ударил по числу выступлений?

Елена Федина: Выступления есть, но это такой минимум в сравнении с предыдущей жизнью.

Александр Царкозенко: Когда началась пандемия, Дом офицеров одним из первых обратился к врачам с благодарностью, наши коллективы записали для них несколько песен, выкладывали ролики в интернете, артисты нашего учреждения выступали у областной больницы. «АртМастер» дважды принимал участие в общем онлайн-концерте ко Дню Победы. Давали возможность выступать очно, передышки между ограничениями. Нынешний концерт мы планировали провести в октябре, но вынуждены были его перенести, так как были введены QR-коды, ограничена заполняемость зала. Конечно, мы бы хотели, чтобы люди получили заряд хорошего настроения на нашем концерте.

Елена Федина: Психологический страх перед вирусом очень сильный, даже те, у кого есть QR-код еще думают, идти ли на концерт. Надеюсь, наш зритель найдет возможность встретиться с нами.

- Город у нас половину года серенький. Где вы черпаете силы, нести радость зрителям?

Александр Царкозенко: Город у нас красивый, здесь очаровательных мест предостаточно. В клипе «У Пскова на ладонях» мы постарались показать, что в городе восхитительные места, куда бы ты ни посмотрел.

Елена Федина: Для нас в Пскове каждый день весна. В любое время надо быть на позитиве.

Андрей Евстафьев: Даже грустную песню поешь светлым звуком на улыбке. Так и по жизни надо идти, не где-то искать настроение, а изнутри светиться.

- В связи с непрекращающимися волнами пандемии, постоянными ограничениями и всем, что нам принесла пандемия — как вы смотрите на свое будущее на сцене?

Елена Федина: Сегодня так, как есть, а завтра как будет, не знаем. Иногда запланированный концерт может до последнего оставаться в афише со знаком вопроса. Я готова проснуться утром в день концерта и узнать, что его отменили. Учишься жить в этом состоянии, не расстраиваться.

Андрей Евстафьев: С началом пандемии у всех всё приостановилось, а теперь движение началось, люди привыкают жить в этой ситуации, в том, что есть на сегодняшний момент.

Александр Царкозенко: - Какой бы ситуация ни была, мы на ней не останавливаемся. Смотрим вперед. Мы знаем, что хотим радовать наших зрителей, показывать новые произведения. В следующем году у Андрея юбилей, у Лены круглая дата. Хотим подготовить новую программу, интересные произведения. Хотим, чтобы на этом творческом вечере было максимум людей, которые поют песни Андрея. Будем надеяться, что кто-то приедет из звездных гостей.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #концерт #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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