Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Общественный Совет при комитете по охране объектов культурного наследия планирует организовать конкурс проектов благоустройства и приспособления территории Гремячей горы (Гремячая башня, храм Козьмы и Дамиана от Гремячей горы, остатки кожевенного завода (Хлебопекарни)).
В связи с этим жители областного центра могут указать, в каком формате они хотят видеть благоустроенную территорию и какие объекты на ней. Опрос состоит всего из трех вопросов. Все ответы анонимны.
Выразить свое мнение можно, перейдя по ссылке.