Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
бравая сотня
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
ОЖД ИТОГИ-2021
Сжиженный газ в баллонах
отпечаталось в сердце
соцсети завоевали регион
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
политические итоги - 2021
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 28.01.2022 11:500 Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы 28.01.2022 11:500 Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы 28.01.2022 10:090 В Печорском районе планируют вновь открыть музей ретротехники 28.01.2022 08:350 Вышить Псковскую область к 77-летию ее образования предлагают жителям региона 28.01.2022 07:180 Отборочный тур Дельфийских игр прошел в псковском колледже искусств 27.01.2022 21:090 Выставку об «ускользнувшем от эскулапа» Пушкине подготовили для псковичей в Военно-медицинском музее
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 23.01.2022 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 21.01.2022 17:327 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби 26.01.2022 15:4712 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы

28.01.2022 11:50|ПсковКомментариев: 0

Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Общественный Совет при комитете по охране объектов культурного наследия планирует организовать конкурс проектов благоустройства и приспособления территории Гремячей горы (Гремячая башня, храм Козьмы и Дамиана от Гремячей горы, остатки кожевенного завода (Хлебопекарни)).

В связи с этим жители областного центра могут указать, в каком формате они хотят видеть благоустроенную территорию и какие объекты на ней. Опрос состоит всего из трех вопросов. Все ответы анонимны.

Выразить свое мнение можно, перейдя по ссылке.

Теги: #благоустройство #Гремячая башня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 288 человек
28.01.2022, 12:420 «Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках. ВИДЕО 28.01.2022, 12:360 Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в России 28.01.2022, 12:330 Полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий псковича 28.01.2022, 12:180 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1414
28.01.2022, 12:130 Кражу восьми телефонов и денег раскрыли усвятские полицейские 28.01.2022, 12:090 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева подведет итоги 2021 года для псковской культуры 28.01.2022, 12:080 В Новоржеве молодой человек попался на краже металла с завода 28.01.2022, 12:040 Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров
28.01.2022, 12:010 Великолучанин устоял под натиском телефонных мошенников 28.01.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 28.01.2022, 11:550 Наличные в банкоматах Сбера теперь можно снимать с помощью приложения 28.01.2022, 11:520 Водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору в Пскове
28.01.2022, 11:500 Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы 28.01.2022, 11:380 Два «Фольксвагена» столкнулись в Порховском районе, есть пострадавшие 28.01.2022, 11:291 Рейд по контролю за пассажирскими перевозками прошел в Пскове. ФОТО 28.01.2022, 11:240 План работы Молодежного совета рассмотрели в Псковском облсовпрофе
28.01.2022, 11:130 Дорожные знаки приоритета изменятся на перекрестке улиц Советской и Вокзальной в Пскове 28.01.2022, 11:100 Росгвардейцы задержали в псковских магазинах похитителей спиртного 28.01.2022, 11:070 В Пскове определили макеты дизайнерских крышек люков 28.01.2022, 11:010 «Хайпожоры»: Об угрозе войны и псковских люках
28.01.2022, 10:530 Температура воздуха выше нормы ожидается в Псковской области в феврале 28.01.2022, 10:490 Помпы и глюкометры закупили для детей-диабетиков Псковской области 28.01.2022, 10:440 Псковские приставы за год взыскали с неплательщиков алиментов почти 100 млн рублей 28.01.2022, 10:300 Участок дороги Палкино — Харино отремонтируют до 1 июля
28.01.2022, 10:212 Елена Трошкова: Пешеходный мост у Троицкого собора хотелось сделать более незаметным 28.01.2022, 10:090 В Печорском районе планируют вновь открыть музей ретротехники 28.01.2022, 09:520 Специалисты занимаются решением проблемы с волками в Пушкиногорском районе 28.01.2022, 09:440 Капуста в Псковской области подорожала на 185%
28.01.2022, 09:380 Недостающие тротуары планируют проложить до Fjord Plaza в Псковском районе в 2022 году 28.01.2022, 09:300 Эксперт посоветовал не держать сбережения в наличных 28.01.2022, 09:140 Лучницы из Псковской области одержали победу на чемпионате России 28.01.2022, 08:590 Российскому бизнесу готовят штрафы за искажение информации о товарах
28.01.2022, 08:441 ДТП мешает движению машин на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 28.01.2022, 08:350 Вышить Псковскую область к 77-летию ее образования предлагают жителям региона 28.01.2022, 08:170 В Японии проведут доклинические испытания вакцины «Спутник V» 28.01.2022, 08:056 Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
28.01.2022, 07:460 Жилой дом загорелся в Дедовичском районе из-за короткого замыкания 28.01.2022, 07:351 ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить в одну структуру 28.01.2022, 07:180 Отборочный тур Дельфийских игр прошел в псковском колледже искусств 28.01.2022, 07:001 Производители напитков уведомили торговые сети о повышении цен
27.01.2022, 23:590 Свыше 38 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области 27.01.2022, 23:538 Три новых очага распространения COVID-19 выявили в Псковской области 27.01.2022, 23:440 Более 200 подопечных детского фонда в Псковской области получили именные подарки 27.01.2022, 23:341 В Пскове уточнили срок действия приостановленных проездных билетов для школьников
27.01.2022, 23:220 Более 260 тысяч раз жители Псковской области проверили себя на долги в 2021 году 27.01.2022, 23:150 Пскович ответит в суде за кражу денег с банковского счета 27.01.2022, 23:110 В Псковской области снизилась просроченная задолженность по зарплате 27.01.2022, 22:420 Волки убили трех собак в Пушкинских Горах, один питомец лишился головы
27.01.2022, 22:180 Более 16 тысяч псковичей записались на прием в ФНС через онлайн-сервис 27.01.2022, 21:579 Гдовича оштрафовали на 15 тысяч рублей за поход в магазин без маски 27.01.2022, 21:490 Инфляция в Псковской области в декабре осталась на уровне ноября 27.01.2022, 21:430 Депутаты Госдумы поздравили псковских ветеранов-блокадников с 78-й годовщиной освобождения Ленинграда
27.01.2022, 21:3028 «Ни одна натовская моль»: организатор «Хельги» раскритиковал Североатлантический альянс 27.01.2022, 21:090 Выставку об «ускользнувшем от эскулапа» Пушкине подготовили для псковичей в Военно-медицинском музее 27.01.2022, 20:490 В Пскове провели ходовые испытания бронеавтомобиля БА-6. ВИДЕО 27.01.2022, 20:401 Поголовье свиней в Псковской области сократилось на 22%
27.01.2022, 20:110 Еще порядка 100 сотрудников «Псковских тепловых сетей» ревакцинировались от COVID-19 27.01.2022, 19:531 Выставка с макетом будущего памятника Довмонту открылась в Пскове 27.01.2022, 19:331 Псковичка предстанет перед судом за убийство новорожденной девочки 27.01.2022, 19:261 Производство яиц сократилось в Псковской области
27.01.2022, 19:043 Директор компании-проектировщика рассказала, каким будет обновленный Троицкий мост в Пскове 27.01.2022, 18:473 На границу Таджикистана и Киргизии стягивают армию — СМИ 27.01.2022, 18:350 Псковичей-свидетелей блокады Ленинграда поздравили с 78-й годовщиной освобождения города 27.01.2022, 18:123 Александр Котов о модернизации первичного звена здравоохранения
27.01.2022, 18:012 Инфекционист назвала потерю обоняния редким симптомом при омикрон-штамме 27.01.2022, 17:550 Специалист оценила состояние мостов в Пскове 27.01.2022, 17:495 Невминкульт 27.01.2022, 17:341 Чем глава города занимается после работы, узнали великолукские студенты
27.01.2022, 17:150 Спектакли для детей разного возраста покажут в Псковском театре кукол 27.01.2022, 17:110 Грязь, вода, детокс 27.01.2022, 17:077 Артур Гайдук: Войну между непризнанными республиками и Украиной нужно остановить 27.01.2022, 16:560 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада
27.01.2022, 16:500 Глава Великих Лук рассказал студентам о своей работе 27.01.2022, 16:410 В Псковской области возможны нарушения энергоснабжения из-за непогоды 27.01.2022, 16:361 Эксперт объяснила необходимость ремонта мостов в Псковской области 27.01.2022, 16:168 Глава Пскова призвала наказывать виновных в самовольном уходе воспитанников из детсадов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru