Культура

Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы

Псковичам предложили выразить мнение о благоустройстве Гремячей горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Общественный Совет при комитете по охране объектов культурного наследия планирует организовать конкурс проектов благоустройства и приспособления территории Гремячей горы (Гремячая башня, храм Козьмы и Дамиана от Гремячей горы, остатки кожевенного завода (Хлебопекарни)).

В связи с этим жители областного центра могут указать, в каком формате они хотят видеть благоустроенную территорию и какие объекты на ней. Опрос состоит всего из трех вопросов. Все ответы анонимны.

Выразить свое мнение можно, перейдя по ссылке.