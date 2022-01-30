Культура

Трое в лодке, не считая Довмонта

Если вы верите в то, что река есть начало жизни и все в мире движется любовью, а Псков прекрасен, как ни крути, вам прямая дорога на выставку «Смоляная вода», которая открылась в выставочном зале Союза художников на улице Ленина.

Впрочем, тем, кто придерживается иных взглядов, тоже стоит сходить. Во-первых, не так часто в одном экспозиционном пространстве «соображают на троих» талантливые мастера из «культурной столицы» - художники Максим Моргунов и Олег Михайлов и скульптор Андрей Мартьянов. Во-вторых, в числе работ на выставке представлен макет памятника князю Довмонту, о котором сейчас говорят многие и много.

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Но главное: не исключено, что знакомство с экспозицией позволит вам сменить гнев на милость и поверить, наконец, в силу воды, любви и Пскова.

Название выставки - «Смоляная вода» — очевидно, отсылает к этимологии топонима Псков. Лето у бабушки в деревне, копирование фресок Мирожского монастыря, пленэры, общие знакомые и друзья - все три мастера так или иначе связаны с Псковской землей, которая, по их собственному признанию, дарит им вдохновение. Узнаваемые пейзажи и бытовые зарисовки, исторические аллюзии и внимание к местным культурным традициям сообщают работам авторов особую трогательность и глубину. Кажется, изобразив всю прелесть псковской жизни, они разгадали ее смысл, суть и даже смогли заглянуть в самую ее сердцевину.

Эта жизнь, прежде всего, проста и естественна. Небесные светила, облака и ангелы с коромыслами, люди и огромные рыбы, птицы и домашний скот, лодки и поленницы дров, поля ржи и водные перекаты - все едино, прекрасно и логично. Все во всем и каждое в каждом. Даже псковская зима вызывает восхищение, так как она пришла в свой срок. Любой здесь знает: на смену зиме в положенное время явится весна – с каждой снежинкой ближе март.

Такой взгляд расширяет горизонт и одновременно сужает его, позволяя «увидеть мир в одной песчинке и космос весь в одной травинке». Вот картина «Ершистое детство» Олега Михайлова: она укладывается по своей композиции в идеальный перевернутый треугольник, из вершины которого ясно и спокойно стремится к небу незримая линия «золотой середины», уравновешивая близкое и далекое, частное и общее, домашний уют и бесконечность Вселенной, быт и бытие.

В предсказуемом мире человек и жизнь ведет абсолютно предопределенную. Неврозы? Страх старости? Уколы красоты? Марафон желаний? Да ну! Человек рождается, растет, становится рыбаком (или князем на худой конец), рожает детей, дожидается внуков и умирает. Взгляните на картину того же Олега Михайлова «Три возраста»: смена времен жизни на ней так же естественна, как и приход зимы или весны. Просто в мальчике уже живет и взрослый мужчина, и умудренный опытом старик (при желании эту последовательность можно прочитать и в обратном порядке).

В эпичном прапсковском мире, который на наших глаза создают художники, у всех все есть («Жизнь удалась») и всем всего хватает – не чудо ли? Стоит этот мир на рыбе-сом, корове и стоге сена. И если вдруг зарядит в нем дождь, человека спасет лодка, под которой можно укрыться, как под куполом – такая вот простая вера.

В идиллии райского клевого места нет ничего наносного и фальшивого – все искренно и в рыбацкой деревне, и в граде, стоящем на воде. Для тех, кто вдруг заблудился, действует целая система перекличек и ориентиров, переплетенных между собой, – совсем как леска в рыбацкой сети. Аисты на картине Максима Моргунова рифмуются со своими собратьями на полотне Олега Михайлова, снежные зарисовки которого, в свою очередь, отзываются на скульптуру «Зима» Андрея Мартьянова.

Эта выставка такая же «наваристая», как уха на костре. Попробуешь ее раз, два – и обязательно попросишь добавки. Пир продлится до 20 февраля, но авторы не исключают, что при повышенном интересе зрителя экспозиция может задержаться в Пскове и на более долгий срок.

Вход, кстати, бесплатный: для мира, далеко уже не идиллического, факт примечательный и – не побоимся этого слова - экзистенциальный.

Елена Никитина