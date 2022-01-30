Культура

Ремонтные работы на монументе «Ледовое побоище» под Псковом завершат до 6 февраля

Противоаварийные работы на монументе «Ледовое побоище» в Псковском районе завершат до 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации со ссылкой на региональный комитет по охране объектов культурного наследия.

«В связи со сложностью работ и неблагоприятными погодными условиями сроки реализации первого этапа противоаварийных работ продлены до 6 февраля», - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время на монументе выполняются работы, направленные на предотвращение разрушения верхних несущих конструкций флагштоков и обеспечение безопасности эксплуатации памятника и его посетителей.