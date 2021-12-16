Общество

О ходе ремонта памятника «Ледовое побоище» рассказала глава Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) разъяснила, какие противоаварийные работы планируется провести на монументе «Ледовое побоище».

15 декабря Наталья Федорова и губернатор Михаил Ведерников проверили ход ремонтных работ на горе Соколихе. «Памятник находится в нормальном состоянии. Сейчас проводятся работы по укреплению тех элементов, которые больше подвергаются влиянию неблагоприятных погодных условий», - рассказала глава района.

По ее словам, противоаварийные работы проводятся планово. В рамках мероприятий необходимо провести антикоррозионную обработку памятника. Помимо этого, гранитному основанию монумента тоже требуется реставрация — его нужно перебрать и очистить плиты.

Напомним, что процесс благоустройства на территории памятника начался в ноябре.