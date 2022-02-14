Культура

Онлайн-концерт «Дороги Афганской войны» прошел в Пскове 15 февраля

Концерт-реквием, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Пскове 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Доме офицеров.

Концерт (возрастная категория: 12+) состоялся в Доме офицеров в 12:30. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой его перевели в онлайн-формат. Зрители смогли посмотреть трансляцию в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». В программе: выступление вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии» и солистки ансамбля «Скобари» Татьяны Арсентьевой, добавили в Доме офицеров.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причем половина войск должна была быть выведена в течение первых трех месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.

По сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.