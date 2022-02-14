В программу «Пушкинская карта» вошел псковский планетарий

Список участников программы «Пушкинская карта» пополнился в Пскове. Теперь по ней можно посетить и псковский планетарий. Об этом сообщает Центр Деловой Информации.
Коллектив учреждения специально для старшеклассников подготовил лекцию «Малые тела Солнечной системы». Из нее ребята узнают информацию об астероидах, кометах, метеорах и метеоритах.
Всего в Псковской области в программе участвуют 12 учреждений культуры, семь из них находятся в Пскове. Таким образом, молодые жители города в рамках программы «Пушкинская карта» могут посетить мероприятия:
С афишей мероприятий можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.
Напомним, что «Пушкинскую карту» могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Это банковская карта с определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки, концерты и в кино. В 2022 году номинал карты составляет 5000 рублей.