Культура

В программу «Пушкинская карта» вошел псковский планетарий

Список участников программы «Пушкинская карта» пополнился в Пскове. Теперь по ней можно посетить и псковский планетарий. Об этом сообщает Центр Деловой Информации.

Коллектив учреждения специально для старшеклассников подготовил лекцию «Малые тела Солнечной системы». Из нее ребята узнают информацию об астероидах, кометах, метеорах и метеоритах.

Всего в Псковской области в программе участвуют 12 учреждений культуры, семь из них находятся в Пскове. Таким образом, молодые жители города в рамках программы «Пушкинская карта» могут посетить мероприятия:

Псково-Изборского объединенного музея-заповедника (улица Некрасова, 7);

Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13);

Псковской областной филармонии (улица Некрасова, 11);

Псковского театра кукол (улица Конная, 3);

Городского культурного центра (площадь Победы, 1);

Дома Офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) ;

Псковского планетария (улица Советская, 64а).

С афишей мероприятий можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

Смотрите также Это просто пушка!

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Это банковская карта с определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки, концерты и в кино. В 2022 году номинал карты составляет 5000 рублей.