Культура

Работы по консервации Анастасиевской часовни прошли в Пскове

В связи с наступающим осенне-зимним сезоном сотрудники Псковского музея-заповедника провели в Анастасиевской часовне работы по консервации памятника. Это необходимо для сохранности уникальных росписей начала XX века, которыми покрыто внутреннее пространство часовни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители часовни запечатывают окна, двери и продухи часовни, чтобы исключить проникновение холодного воздуха и влажности.

В этом сезоне консервационные работы проводились с большим удобством, чем ранее, потому как еще год назад в часовне не было электричества, и сотрудникам музея-заповедника приходилось работать при свете фонариков. Тогда в памятнике поддерживался только температурно-влажностный режим для неотапливаемых помещений.

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Поскольку в прошлом году удалось подвести в часовню электричество, сейчас внутри памятника на зимний период организован еще и подогрев. Этот процесс осуществляется максимально плавно, чтобы не допустить резких перепадов температуры или уровня влажности, которые могут навредить росписям.

«Сейчас это очень важно, особенно, с учетом того, что в часовне сделаны профзаклейки. Они могут находиться в памятнике только при условии того, что он подогревается, что здесь поддерживается определенный уровень влажности», – отметила Татьяна Николаева, хранитель Анастасиевской часовни. Памятник подготовлен к переносу, который планируется в следующем году, и к архитектурной реставрации, которая последует за переносом.

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Напомним, что предстоящая реконструкция Ольгинского моста поставила под угрозу сохранность Анастасиевской часовни с росписями начала XX века. Уникальный памятник оказался в зоне предполагаемых строительных работ, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.